ໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ທີ່ອາຟຣິກາໃຕ້ ທີ່ພວກນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມເປັນຫ່ວງຍ້ອນວ່າມັນມີຄວາມສາມາດສູງໃນການກາຍພັນແລະແຜ່ລະບາດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວໃນໝູ່ພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ແຂວງໂກເຕິງ ຊຶ່ງເປັນແຂວງທີ່ມີປະຊາຊົນຫຼາຍທີ່ສຸດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທ່ານໂຈພະອາລາ (Joe Phaahla) ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ໄວຣັສໂຄໂຣນາໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃນຂະນະທີ່ມັນແຜ່ລະບາດເປັນກາຍພັນເປັນ ສາຍພັນໃໝ່ຫຼາຍໆສາຍພັນ ຮວມທັງສາຍພັນທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ຊຶ່ງມັກຈະສູນພັນໄປນັ້ນ. ພວກນັກວິທະຍາສາດທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງການປ່ຽນແປງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເຊື້ອໄວຣັສນີ້ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຫຼືມີຄວາມຮ້າຍແຮງາຂຶ້ນ ແຕ່ການຕິດຕາມເບິ່ງວ່າ ສາຍພັນໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນນັ້ນ ສາມາດໃຊ້ເວລາ.
ທ່ານພະອາລາກ່າວວ່າ ອາຟຣິກາໃຕ້ໄດ້ພົບເຫັນມີການແຜ່ລະບາດເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວທາງອອນລາຍນ໌.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ໃນໄລຍະ 4-5 ມື້ ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ມີການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ” ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ສາຍພັນໃໝ່ນີ້ປາກົດວ່າ ແມ່ນເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີກໍລະນີໃໝ່ເພີ້ມຂຶ້ນ. ພວກນັກວິທະຍາສາດ ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ກຳລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອລົງຄວາມເຫັນວ່າ ມີຈັກເປີເຊັນທີ່ກໍລະນີໃໝ່ ມາຈາກເຊື້ອໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່.
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ຖືກລະບຸວ່າ ເປັນສາຍພັນ B.1.1.529 ສາຍພັນໃໝ່ນີ້ຍັງໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ບອສວານາ ແລະຮົງກົງ ໃນພວກທີ່ເດີນທາງໄປຈາກອາຟຣິກາໃຕ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານພະອາລາ.
ກຸ່ມເຮັດວຽກທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເພື່ອຊັ່ງຊາເພື່ອຊັ່ງຊາເບິ່ງໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ ແລະອາດຈະຕັດສິນໃຈເພື່ອລະບຸຊື່ໃຫ້ສາຍພັນດັ່ງກ່າວເປັນຕົວອັກສອນກຣີສ.
ລັດຖະບານອັງກິດໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ຫ້າມຖ້ຽວບິນ ຈາກອາຟຣິກາໃຕ້ແລະປະເທດອື່ນໆອີກ 5 ປະເທດຈາກອາຟຣິກາເລີ້ມແຕ່ຕອນທ່ຽງ ຕາມເວລາມາດຕະຖານສາກົນໃນວັນສຸກມື້ກນີ້ແລະຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຫາກໍມາຮອດໃໝ່ຈາກປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະຖືກຂໍຮ້ອງໃຫ້ໄປກວດເບິ່ງວ່າຕິດເຊື້ອໄວຣັສຫຼືບໍ່.
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