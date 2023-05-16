ຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ຢ້ຽມຢາມມົສກູ ເພື່ອການເຈລະຈາສອງຝ່າຍ

ກອງທັບແຫ່ງຊາດອາຟຣິກາໃຕ້ ຫຼື (SANDF) ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ນາຍພົນ ລໍເຣນຊ໌ ເອັມບາທາ (Lawrence Mbatha) ຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂອງຕົນ ກຳລັງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ ເພື່ອປະຊຸມສອງຝ່າຍ, ເຊິ່ງທ່ານຈະໄປຢ້ຽມ ຢາມວິທະຍາຄານການທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ແລະເຈລະຈາຫາລືກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຮອຍເຕີສ໌.
SANDF ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ມັນຕ້ອງໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ວ່າອາຟຣິກາໃຕ້ ມີການພົວພັນສອງຝ່າຍ ທາງທະຫານກັບທະຫານ ກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ທັງໃນ ແລະ ນອກທະວີບ," ພ້ອມກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ກອງປະຊຸມໃນຣັດເຊຍໄດ້ຖືກວາງແຜນໄວ້ລ່ວງຫນ້າເປັນຢ່າງດີ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ອາຟຣິກາໃຕ້ ທ່ານ ໄຊຣິລ ຣາມາໂຟຊາ (Cyril Ramaphosa) ກ່າວວ່າ ຈຸດຢືນໃນການບໍ່ຝັກໃຝ່ຝ່າຍໃດຂອງປະເທດນີ້ບໍ່ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນຣັດເຊຍຫຼາຍກວ່າປະເທດອື່ນໆ ແລະໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງໃນຢູເຄຣນໂດຍສັນຕິ.
ທ່ານ ຣາມາໂຟຊາ (Ramaphosa) ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນຈົດ ຫມາຍຂ່າວປະຈຳອາທິດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ. ອາທິດແລ້ວນີ້, ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ມີການຂົນອາວຸດຂຶ້ນກຳປັ່ນ Lady R ຂອງຣັດເຊຍ ຈາກຖານທັບເຮືອໃນເມືອງ Cape Town ໃນທ້າຍປີກາຍ, ເຊິ່ງຫາກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທະກັນທາງດ້ານການທູດ.