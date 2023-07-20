ອາຟຣິກາໃຕ້ ກ່າວວ່າ ທ່ານປູຕິນ ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ BRICS

ອາຟຣິກາໃຕ້ ໄດ້ປະກາດວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນເດືອນສິງຫາດ້ວຍຕົນເອງ ເຮັດໃຫ້ ການຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບວ່າ ເປຣໂຕເຣຍ ຈະປະຕິບັດຕາມພັນທະຂໍ້ຜູກມັດພາຍ ໃຕ້ສານອາຍາສາກົນ ແລະຈັບກຸມທ່ານຫຼືບໍ່ນັ້ນ ສິ້ນສຸດລົງ.
ທ່ານປູຕິນ ແມ່ນຕ້ອງການໂຕໂດຍສານອາຍາສາກົນໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ລະຫວ່າງການຮຸກຮານຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ.
“ໂດຍການເຫັນພ້ອມຂອງທັງສອງຝ່າຍ ປະທານາທິບໍດີປູຕິນແຫ່ງສະຫະພັນຣັດເຊຍ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມກຸ່ມ BRICS ຫຼືກຸ່ມເສດຖະກິດພຸ່ງພົ້ນໃໝ່” ທີ່ທ່ານວິນເສີນ ແມັກເວັນວາ ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີ ຊິຣຽລ ຣາມາໂຟຊາ ໄດ້ກ່າວ.
“ເຖິງ່ຢາງໃດກໍດີ ຣັດເຊຍ ຈະຕາງໝ້າໂດຍຣັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ເຊີເກ ລາວຣອຟ.”
ການປະກາດມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫລັງຈາກໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ທ່ານຣາມາໂຟຊາ ເຊື່ອວ່າ ການຈັບກຸມທ່ານປູຕິນ ຖ້າທ່ານກ້າວເຂົ້າໄປໃນປະເທດຈະເທົ່າກັບເປັນ “ການປະກາດສົງຄາມ.”
ອາຟຣິກາໃຕ້ ຊຶ່ງໄດ້ລົງນາມຢູ່ໃນກົດຂໍ້ບັງຄັບໂຣມຂອງສານອາຍາສາກົນ ໄດ້ຊອກຫາທາງອອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຂອງການປະຕິບັດຕໍ່ໝາຍຈັບ ເຖິງແມ່ນໄດ້ຮັບການກົດດັນຈາກພັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ ແລະບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຕົນ.
ທ່ານນາງເມຍ ສະວາດ ສາດສະດາຈານກົດໝາຍ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລວິດວໍເຕີສແຣນ ທີ່ນະຄອນໂຈແຮນແນສເບີກ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ ອາຟຣິກາໃຕ້ ບັດນີ້ມີຄວາມໂລ່ງໃຈ ຕໍ່ຂໍ້ຜູກມັດຕ່າງໆ.
“ມັນຈະບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບລັດຖະບານ ທີ່ຈະເຂົ້າໄປສູ່ບັນດາການເຄື່ອນ
ໄຫວດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບເດືອນແລ້ວນີ້ ເຊັ່ນວ່າແມ່ນແຕ່ຖອນອອກຈາກກົດຂໍ້ບັງຄັບດັ່ງກ່າວ” ທ່ານນາງສະວາດ ໄດ້ກ່າວ.