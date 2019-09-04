ປະທານາທິບໍດີອາຟຣິກາໃຕ້ ໄດ້ກ່າວປະນາມການປຸ້ນສະດົມຢ່າງກວ້າງຂວາງຫຼາຍມື້
ແລະ ການລັກລອບຈູດໄຟໃສ່ຫ້າງຮ້ານທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ຕ່າງປະເທດເປັນເຈົ້າຂອງໃນ
ນະຄອນ ໂຈແຮນແນສເປີກ ແລະ ເຂດການປົກຄອງ ປີຣໂຕເຣຍ, ໂດຍຮ້ອງຄວາມຮຸນ
ແຮງວ່າ “ຮັບບໍ່ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຊິຣິລ ຣາມາໂຟຊາ (Cyril Ramaphosa) ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນວີດີໂອທີ່ຖືກ
ເຜີຍແຜ່ຢູ່ທວິດເຕີໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ເຫັນດີກັບຄວາມ
ຢ້ານ ຫຼື ຊັງຄົນຕ່າງປະເທດຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ພວກເຮົາບໍ່ອະນຸຍາດ ແລະບໍ່ສາມາດອະນຸ
ຍາດອົດກັ້ນຕໍ່ການໂຈມຕີໃສ່ຄົນຈາກບັນດາປະເທດອາຟຣິກາອື່ນໆ.”
ຕຳຫຼວດໄດ້ກະຈາຍກັນອອກໄປທົ່ວຄູ້ມບ້ານຕ່າງໆໃນ ນະຄອນ ໂຈແຮນແນສເປີກ
ແລະ ປີຣໂຕເຣຍ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮຸນແຮງຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ມື້ທີສາມໃນອາຟຣິ
ກາໃຕ້.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບກຸມຫຼາຍກວ່າ 90 ຄົນ ໃນຫ້າເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ຄວາມ
ຮຸນແຮງ. ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຫຼາຍຮ້ານຖືກກວດລ້າງ ແລະ ເປົ່າຫວ່າງຍັງຄົງຖືກປິດໃນ
ຂະນະທີ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນເປັນຊາວຕ່າງປະເທດ, ທີ່ພາກັນຢ້ານໃນການ
ຈະກັບຄືນໄປຫາຮ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ປະທານາທີບໍດີ ຣາມາໂຟຊາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງໝົດສຳລັບຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມ
ຮູ້ສຶກວ່າ ວຽກການຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຍາດເອົາໄປ ໂດຍຄົນທີ່ມາຈາກດິນແດນຕ່າງ
ປະເທດ, ໃຫ້ໂຈມຕີເຂົາເຈົ້າ ທຳລາຍຊັບສົມບັດ ແລະ ແທ້ຈິງແລ້ວຂ້າເຂົາເຈົ້າດ້ວຍ.”
ທ່ານ ດາຣັນ ເທເລີ ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ຢູ່ໃນນະຄອນ ໂຈແຮນແນສເປີກ ແລະໄດ້ເຫັນ
ຢ່າງໃກ້ຊິດ ກ່ຽວກັບ ລະດັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນ.
ທ່ານ ເທເລີ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປບ່ອນທີ່ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ເກີດຂຶ້ນມື້ນີ້, ມັນມີ
ກ້ອນຫີນ, ມີຕີນລົດທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ຢູ່ທຸກແຫ່ງ. ຢູ່ທຸກບ່ອນ ເຈົ້າຈະເຫັນຊອງລູກປືນຈາກ
ອາວຸດຂອງຕຳຫຼວດ. ຢູ່ໃນຕົວເມືອງມື້ເຊົ້ານີ້ ໄດ້ມີສົບຂອງແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຄົນນຶ່ງ.
ມີລົດເກັງ ແລະ ລົດເມຫຼາຍຄັນທີ່ຖືກໄຟໄໝ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ