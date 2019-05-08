ຊາວອາຟຣິກາໃຕ້ກຳລັງພາກັນລຽນແຖວຢູ່ນອກບັນດາໜ່ວຍປ່ອນບັດໃນວັນພຸດມື້ນີ້
ເພື່ອລົງຄະແນນສຽງ ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເງົາບົດບັງ ຂອງການ
ເຕີບໂຕເສດຖະກິດທີ່ຊັກຊ້າ ແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ແຜ່ກວ້າງ.
ການເລືອກຕັ້ງເປັນການທົດສອບຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຊິຣິລ ຣາມາໂຟຊາ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍ
ເປັນທີ່ນັບຖືຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດອາຟຣິກັນ ຫຼື African National Con-gress ທີ່
ໄດ້ປົກຄອງອາຟຣິກາໃຕ້ນັບຕັ້ງການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດຜິວພັນຫຼືອາ ພາເຕ່ ໄດ້ສິ້ນ
ສຸດລົງ ເມື່ອ 25 ປີກ່ອນ.
ພາບພົດຂອງພັກໄດ້ຖືກທຳລາຍຈາກອັດຕາການຫວ່າງງານໃນທົ່ວປະເທດທີ່ສູງເຖິງ
27 ເປີເຊັນ ແລະຂ່າວນອງນັນກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທີ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ປະທານາ
ທິບໍດີຄົນກ່ອນ ທ່ານເຈກັບ ຊູມາ ຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນປີແລ້ວນີ້.
ພັກຂອງຜູ້ນຳທີ່ຕໍ່ຕ້ານ ໃນການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດຜີວພັນຫຼືອາພາເຕ່ ທີ່ເປັນສັນຍາ
ລັກ ແລະອະດີດປະທານາທິບໍດີແນລສັນ ມັນເດີລາ ຄາດວ່າຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງ
ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ແຕ່ກໍປະເຊີນໜ້າກັບການທ້າທາຍຢ່າງແຮງຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານໃຫຍ່ສຸດ
ພັນທະມິດປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ເປັນນິຍົມແນວທາງເປັນກາງ ແລະພັກຊ້າຍຈັດ ພວກນັກ
ລົບເພື່ອເສດຖະກິດທີ່ເສລີ.
ຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍຄາດວ່າຈະປະກາດໃຫ້ຊາບໃນວັນເສົາຈະມາເຖິງນີ້.
ພັກທີ່ໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນສະພາອາຟຮິກາໃຕ້ ຈະເລືອກເອົາປະທາ
ນາທິບໍດີ ຜູ້ທີ່ຈະສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາຈະມາເຖິງນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ