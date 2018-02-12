ຜູ້ນຳ ພັກ ANC ຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ກຳລັງ ທຳງານ ເພື່ອຕັດສິນ ຊາຕາກຳ ຂອງ ປ. ເຈກກັບ ຊູມາ

ຜູ້ນຳ ພັກຄອງແກຣັສແຫ່ງຊາດຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ຫຼື ພັກ ANC ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດ
ວານນີ້ ວ່າ ພັກຈະຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາລື ເລື່ອງຊະຕາກຳຂອງປະທານາທິບໍດີ
ເຈກກັບ ຊູມາ (Jacob Zuma) ຜູ້ທີ່ມີເລື່ອງຮອຍດ່າງເສື່ອມເສຍ ຂອງປະເທດ.
ຜູ້ນຳພັກ ANC ທ່ານ ໄຊຣີລ ຣາມາໂຟສາ (Cyril Ramaphosa) ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບປະເທດຂອງພັກ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອ
ປຶກສາ ກ່ຽວກັບຈຸດຢືນຂອງ ທ່ານ ຊູມາ ໃນຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີ ຂອງປະເທດ
“ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ດ້ວຍວັດຖຸປະສົງ” ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານ ຣາມາໂຟສາ
ແລະບັນດາພັນທະມິດຂອງທ່ານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຊູມາ ລົງຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານຣາມາໂຟຊາ ໄດ້ກ່າວບອກ ຝຸງຊົນທີ່ສະໜັບສະໜູນພັກ ໃນນະຄອນ ເຄບ ທ້າວນ໌
ວ່າ "ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ ຢາກໃຫ້ເລື່ອງນີ້ ສິ້ນສຸດລົງ. ຄະນະກຳມະການ
ຜູ້ບໍລິຫານ ລະດັບຊາດ ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ຢ່າງຊັດເຈັນ. ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ທ່ານ
ຢາກໃຫ້ປິດເລື່ອງນີ້."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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