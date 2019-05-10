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ພັກ ANC ຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ຄາດກັນວ່າ ຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ

ປະທານາທິບໍດີ ​ຊິ​ຣິ​ລ ຣາ​ມາ​ໂຟ​ຊາ ທັກທາຍພວກສະໜັບ ສະໜຸນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ທີ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມ Hitekani ຢູ່​ຄຸ້ມໂຊເວໂຕ ​ໃນນະຄອນໂຈແຮນເນັສເບີກ, ປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້, ວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເລື້ອງລາວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພັກຄອງແກຣັສແຫ່ງຊາດຂອງອາຟຣິການ ຫຼື ANC ຢູ່ໃນ
ປະເທດອາຟຣິກາໃຕ້ນັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ ພັກດັ່ງກ່າວແມ່ນກຽມພ້ອມ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ
ແລະຍັງຄົງກຳອຳນາດໄວ້ໄດ້ເປັນຄັ້ງທີ 6 ລຽນຕິດ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ຄັ້ງທີ 6 ໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍຸຕິການ​ແບ່ງ​ແຍກ
​ເຊື້ອ​ຊາດ​ຜິວ​ພັນ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ​ອາພາ​ເຕ່ ນັ້ນ ໃນປີ 1994 ເປັນຕົ້ນມາ.

ໂດຍທີ່ບັດຄະແນນສຽງ 76 ເປີເຊັນ ໄດ້​ນັບໄປແລ້ວ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ພັກ ANC ​ທີ່ນຳພາ
ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ​ຊິ​ຣິ​ລ ຣາ​ມາ​ໂຟ​ຊາ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 57 ເປີ ເຊັນ. ໃນປີ 2014
ພັກ ANC ສາມາດຍາດໄດ້ຄະແນນສຽງ 62 ເປີເຊັນ.

ແຕ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ເປັນເລື້ອງນອງນັນແລະເສດຖະກິດທີ່ຝືດເຄືອງໄດ້ເຮັດໃຫ້
ພາບພົດ ຂອງພັກທ່ານ ແນລສັນ ແມນແດລາ ດ່າງພ້ອຍ ຊຶ່ງທ່ານ ໄດ້ເປັນ ປະທານາ-
ທິບໍດີ ຜິວດຳ ຜູ້ທຳອິດຂອງປະເທດ. ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ວ່ານັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນ ໃຫ້ພວກມີສິດ
ອອກສຽງບາງສ່ວນ ຫັນເຫໄປຫາພັກຝ່າຍຄ້ານຕ່າງໆ.

​ພັກພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ​ແຕ່​ພຽງ 22
ເປີເຊັນ ປະມານຊ່ຳໆກັບຈຳນວນທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ໃນປີ 2014.

ແລະພັກພວກນັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອເສລີພາບດ້ານເສດຖະກິດ ກໍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 10 ເປີເຊັນ
ໃນປີນີ້ ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ ຈຳນວນ 6 ເປີເຊັນ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ ໃນການເລືອກຕັ້ງ
ຜ່ານມາ.

ຜົນການນັບຄະແນນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະແລ້ວເສັດ ພາຍໃນວັນທີ 11
ພຶດສະພາ ນີ້. ພັກທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ກໍຈະໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີ ຄົນຕໍ່ໄປ ຜູ້ຊຶ່ງ​
ຈະສາບານໂຕ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ​ນີ້.

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