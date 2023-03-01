ຫວຽດນາມຈະສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງປະທານປະເທດຄົນໃໝ່ໃນອາທິດນີ້ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການລາອອກຢ່າງກະທັນຫັນຂອງທ່ານຫງຽນຊວນຟຸກ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການປາບປາມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP ຂອງຝຣັ່ງ.
ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ທ່ານຫວໍ ວັນ ເທືອງ (Vo Van Thuong) ອາຍຸ 52 ປີ ຈະຖືກຮັບຮອງເອົາ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນວັນພະຫັດ ມື້ອື່ນນີ້ ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວທາງການເມືອງແລະລັດຖະບານ ທີ່ແຈ້ງໃຫ້ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງຊາບ.
ການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍທາງການເມືອງຢູ່ໃນຫວຽດນາມ ບ່ອນທີ່ອົງການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ມີອິດທິພົນຂອງພັກຄອມມູນິສ ໄດ້ຊຳລະສະສາງ ແລະເກີດການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງພັກຝ່າຍ ຊຶ່ງໄດ້ເຫັນລັດຖະມົນຕີຫຼາຍຄົນຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ປະເທດຫວຽດນາມແມ່ນບໍລິຫານໂດຍພັກໂທນ ຊຶ່ງໃນທາງການແລ້ວແມ່ນນຳພາໂດຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານເທືອງແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າ ມີຄວາມໃກ້ຊິດ ກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງຽນ ຟູ ຈອງ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດຢູ່ໃນພັກແລະເປັນສະຖາປະນິກໃນການປຸກລະດົມຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ແຫຼ່ງຂ່າວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແຈ້ງໃຫ້ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງຊາບວ່າ “ຄະນະກຳມະການກາງຂອງພັກຈະພົບປະກັນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງມີທັງໝົດເກືອບ 500 ຄົນນັ້ນ ຈະເປີດປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 4 ໃນວັນພະຫັດ ມື້ອື່ນນີ້.