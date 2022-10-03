ອົງການ OPEC ຈະພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບການຫຼຸດການຜະລິດນໍ້າມັນໃນປະລິມານຫຼາຍກ່ວາ 1 ລ້ານຖັງຕໍ່ມື້

ອົງການ OPEC ບວກ ຈະພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຫຼຸດການຜະລິດນໍ້າມັນໃນປະລິມານຫຼາຍກ່ວາ 1 ລ້ານຖັງຕໍ່ມື້ ເວລາອົງການດັ່ງກ່າວຈະປະຊຸມກັນໃນວັນທີ 5 ຕຸລານີ້, ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວໂອເປັກທີ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ລາຍງານ.
ຈໍານວນໂຕເລກສໍາລັບການຫຼຸດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສູງກວ່າການຄາດຄະເນໄວ້ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາເລັກນ້ອຍ, ເຊິ່ງມີຈໍານວນລະຫວ່າງ 500,00 ຖັງຕໍ່ມື້ ຫາ 1 ລ້ານຖັງຕໍ່ມື້.
ອົງການ OPEC ບວກ ເຊິ່ງເປັນການລວມກັນຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ OPEC ແລະພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນ ຣັດເຊຍ, ໂດຍມີການຈັດການປະຊຸມກັນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ຢູ່ທີ່ນະຄອນວຽນນາໃນປີ 2020.
ນຶ່ງໃນແຫຼ່ງຂ່າວກ່າວວ່າ “ມັນເປັນການປະຊຸມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ໜ້າສົນໃຈ ຂອງສະຖານະການໃນທົ່ວໂລກ.”
ການຫຼຸດປະລິມານການຜະລິດລົງ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຈາກຜົນຂອງລາຄານໍ້າມັນທີ່ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງມາຈາກລາຄາທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງຊ່ວງຫຼາຍປີໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ ແລະສະພາບການປັ່ນປ່ວນຂອງຕະຫຼາດນໍ້າມັນ.
ໃນໄລຍະທໍາອິດ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ແລະບັນດາຜູ້ນໍາຂອງອົງການ OPEC ໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຫຼຸດຄວາມສາມາດຂອງການຜະລິດລົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຕະຫຼາດ ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ.