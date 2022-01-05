ມີນັກລົບປະມານ 200 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍ ຢູ່ໃນການປະທະກັນໃໝ່ໆ ຢູ່ໃກ້ເມືອງ ມາຣິບ (Marib) ທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດຂອງເຢເມນນັ້ນ, ອີງຕາມແຫຼ່ງ ຂ່າວທາງທະຫານ ແລະທາງການແພດທີ່ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ໃນຂະນະ ທີ່ສົງຄາມເປັນເວລາ 7 ປີ ໄດ້ເຫັນຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ພວກກະບົດຮູຕີຫຼາຍກວ່າ 125 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງກຳລັງປະສົມທີ່ນຳພາໂດຍຊາອຸດີ ແລະການປະທະກັນກັບກຳລັງສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ໃນແຂວງຊາບວາ (Shabwa) ແລະອາລ-ເບດາ (Al-Bayda) ຕິດກັບເມືອງມາຣິບ, ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວທາງການແພດທີ່ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP.
ກອງພັນໃຫຍ່ທີ່ສະໜັບສະໜູນຝ່າຍລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສກໍໄດ້ສູນເສຍນັກລົບ ໄປ 70 ຄົນເຊັ່ນກັນ, ອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຂອງລັດຖະບານເຢເມນ. ການປະທະກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ.
ກອງກຳລັງທະຫານປະສົມທີ່ນຳພາໂດຍຊາອຸດີ ໄດ້ທຳການຕໍ່ສູ້ມາເປັນເວລາເກືອບ 7 ປີແລ້ວ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານເຢເມນໃນການລົບກັບພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີຢູ່ໃນການຂັດແຍ້ງກັນທີ່ໄດ້ພາໃຫ້ຫຼາຍລ້ານຄົນຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບໜີ ແລະສ້າງໃຫ້ມີວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ໃນຂະນະທີ່ມີການຕໍ່ສູ້ກັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ພວກກະບົດໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍຶດເອົາກຳປັ່ນທະຫານທີ່ຕິດທຸງສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ. ຝ່າຍກຳລັງປະສົມໄດ້ຢືນຢັນວ່າມັນບັນທຸກອຸປະກອນການແພດ.
ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ, ພວກກະບົດໄດ້ເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຶດເອົາ ເມືອງມາຣິບຊຶ່ງເປັນເມືອງຫລວງຂອງແຂວງ ທີ່ເປັນທີ່ໝັ້ນແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງລັດຖະບານຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ.
ໃນຊຸມອາທິດມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ມີການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງຊາອຸດີອາຣາເບຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ ຕໍ່ການທະວີຄູນຂຶ້ນຂອງພວກກະບົດໃນຂະນະທີ່ພວກຮູຕີໄດ້ເພີ້ມທະວີການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ.
ຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາມສິບເກົ້າຄົນ ໄດ້ໄປເຖິງໂຮງໝໍອາແທັກ (Ataq) ຂອງ ແຂວງຊາບວາ (Shabwa) ໃນເວລາພຽງມື້ດຽວ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ, ອີງຕາມທີມງານຂອງອົງການ Medecins Sans Frontieres ທີ່ໄປເຖິງແຂວງນັ້ນໃນທ້າຍເດືອນທັນວາຜ່ານມານີ້.
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