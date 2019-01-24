ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລທຣຳ ຂອງສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະໂຈະການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດ ໄວ້ຈົນກວ່າວ່າ ທ່ານແລະລັດຖະສະພາ ແກ້ໄຂການປິດລັດຖະບານບາງສ່ວນໄດ້.
"ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊອກຫາສະຖານທີ່ອື່ນເພື່ອກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດເພາະວ່າ ບໍ່ມີສະຖານທີ່ໃດສາມາດທຽບເທົ່າກັບປະຫວັດສາດ, ປະເພນີ ແລະຄວາມສຳຄັນຂອງສະພາຕ່ຳໄດ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ ໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດອັນດີເລີດໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້.”
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວເວົ້າວ່າ ແຜນການກ່າວຄຳປາໄສປະຈຳປີ ດັ່ງກ່າວຢູ່ສະຖານທີ່ອື່ນ ຊຶ່ງລວມທັງບ່ອນໂຮມຊຸມນຸມທາງການເມືອງແມ່ນໄດ້ກຽມພ້ອມໄວ້ແລ້ວ ຂຶ້ນກັບວ່າການປິດລັດຖະບານບາງສ່ວນ ຈະແກ່ຍາວຕໍ່ໄປຫລືບໍ່.
ໃນແຕ່ລະປີ ປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຍື່ນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບຂອງປະເທດຊາດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະສະພາ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ກຳນົດໃດໆ ທີ່ບອກວ່າ ໃຫ້ ທຳການອ່ານບົດລາຍງານນັ້ນ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຂອງທັງສະພາຕ່ຳ ແລະສະພາສູງ.
ແຕ່ວ່າ ຕາມປະເພນີສະໄໝໃໝ່ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ໄປກ່າວຄຳປາໄສດັ່ງກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມຮ່ວມ ຂອງທັງສອງສະພາ ຢູ່ທີ່ສະພາຕ່ຳ.
ການກ່າວຄຳປາໄສດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດຜ່ານທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດອີກດ້ວຍ.
ເນື່ອງຈາກມີການປິດລັດຖະບານ ຊຶ່ງເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ປະທານສະພາຕ່ຳ, ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເປໂລຊີ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານທຣຳ ເລື່ອນການກ່າວຄຳປາໄສດັ່ງກ່າວ ຫລືບໍ່ ກໍໃຫ້ສົ່ງຄຳປາໄສນັ້ນໄປໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກ ລັດຖະສະພາ ແບບເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ທ່ານນາງສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານຄວາມປອດໄພ ໂດຍອີງໃສ່ວ່າ ໜ່ວຍສືບສວນພິເສດແລະຄຸ້ມຄອງຜູ້ນຳ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Secret Service ແລະກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍແມ່ນນອນ ຢູ່ໃນນຶ່ງສ່ວນສີ່ ຂອງອົງການລັດຖະບານ ທີ່ມີການປະຕິບັດງານປິດລົງ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບເງິນທຶນເທື່ອ.
ທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈນຳຄວາມເປັນຫ່ວງເຫລົ່ານັ້ນເລີຍຢູ່ໃນຈົດໝາຍທີ່ສົ່ງເຖິງ ທ່ານນາງ ເປໂລຊີ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ແລະເວົ້າວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສ ຕາມທີ່ກຳໜົດໄວ້ ຊຶ່ງກໍຄືວັນທີ 29 ມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານນາງເປໂລຊີໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຂອງເພິ່ນເອງໄປຫາທ່ານ ທຣຳ ໂດຍເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ມີເຈດຕະນາ ຈະປ່ຽນທ່າທີຂອງຕົນເລີຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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