ລູກຊາຍ ຂອງຜູ້ກໍາອໍານາດມາດົນນານກໍາປູເຈຍ ຖືກເລືອກໃຫ້ມາດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕໍ່ຈາກພໍ່

ສະພາຂອງກໍາປູເຈຍ ໄດ້ເລືອກເອົາ ທ່ານຮຸນ ມາເນດ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ເຂົ້າດໍາລົງຕໍາແໜ່ງແທນພໍ່ຂອງທ່ານ, ທ່ານຮຸນ ເຊນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດແບບຜະເດັດການມາຍາວນານ, ມາເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດ.
ການເລືອກເອົາ ທ່ານຮຸນ ມາເນດ ອາຍຸ 45 ປີ ມາເປັນຜູ້ນໍາຄົນໃໝ່ຂອງປະເທດ ມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ລຸນຫຼັງພໍ່ຂອງທ່ານໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານຈະກ້າວລົງຈາກຕໍາແໜ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ກໍາອໍານາດມາເປັນເວລາເກືອບ 4 ທົດສະວັດ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບແຮງຜັກດັນໂດຍໄຊຊະນະອັນຖ້ວມລົ້ນຂອງພັກປະຊາຊົນກໍາປູເຈຍທີ່ກໍາອໍານາດຂອງທ່ານ ໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາ.
ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຖືກປະນາມໂດຍບັນດາລັດຖະບານຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະ ອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າອັບອາຍ ເນື່ອງຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ສໍາຄັນ ໄດ້ຖືກກີດກັນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເລືອກຕັ້ງ. ທ່ານຮຸນ ມາເນດ ໄດ້ໄຊຊະນະບ່ອນນັ່ງຢູ່ໃນສະພາ ໃນຖານະສະມາຊິກພັກປະຊາຊົນກໍາປູເຈຍ ຫຼື CCP.
ໂດຍຈົບການສຶກສາຈາກສະຖາບັນ West Point Military. ທ່ານຮຸນ ມາເນດ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ໃນກອງທັບກໍາປູເຈຍມາຫຼາຍປີ ໂດຍດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ ຫົວໜ້າໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ, ຮອງຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ ແລະເປັນຜູ້ບັນຊາການທະຫານບົກ. ທ່ານຍັງຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທຈາກມະຫາວິທະຍາໄລນິວຢອກ ແລະປະລິນຍາເອກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລອັງກິດ, ເຊິ່ງທັງຫຼົດແມ່ນດ້ານເສດຖະກິດ.