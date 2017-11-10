ອີງຕາມກອງທັບສະຫະລັດ ກຳລັງທະຫານສະຫະລັດໄດ້ປະຕິບັດການໂຈມຕີຕ້ານ
ກຸມກໍ່ການຮ້າຍ al-Shabab ຢູ່ໃນໂຊມາເລຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍໄດ້ສັງ
ຫານ “ພວກຫົວຮຸ່ນແຮງຫລາຍຄົນ”.
ທ່ານນາງ Audricia Harris, ໂຄສົກຍິງປະຈໍາທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ
ການໂຈມຕີຂອງເຮືອບິນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບຢູ່ໃນຂົງເຂດອ່າວຂອງໂຊມາເລຍ ທີ່ຢູ່ຫ່າງ
ຈາກນະຄອນຫລວງ Mogadishu ປະມານ 160 ກິໂລແມັດໄປທາງພາກຕາເວັນຕົກ.
ທ່ານນາງ Harris ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີພົນລະເຮືອນໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນກການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ອີງຕາມຖະແຫລງການຂອງກອງບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດໃນເຂດອາຟຣິກາ
ຫລື (AFRICOM), ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນປະມານບ່າຍສາມໂມງ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ
ໃນໂຊມາລີ ໂດຍມີການປະສານງານກັບລັດຖະບານໂຊມາເລຍ.
ກອງບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດໃນເຂດອາຟຣິກາຍັງກ່າວອີກວ່າ “ກຳລັງທະຫານ
ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ໃຊ້ທຸກມາດຕະການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ແລະເໝາະສົມ ເພື່ອ
ປົກປ້ອງຄົນອາເມຣິກັນ ແລະທຳລາຍການຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ.”
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາໜ້ອຍກວ່ານຶ່ງອາທິດ ພາຍຫລັງທີ່ ສະຫະລັດທໍາ
ການໂຈມຕີທີ່ໄດ້ແນໃສ່ພວກນັກລົບລັດອິສລາມ ຫລື IS ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດນັ້ນ.
ທ່ານ Jama Mohammed Qurshe ປະທານຂອງເມືອງ Qandala ກ່າວຕໍ່ພະແນກ
ພາສາໂຊມາລີຂອງວີໂອເອວ່າ ການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ໄດ້ຖືກຄ້າຍ
ຂອງພວກຫົວຮຸ່ນແຮງ IS ຢູ່ທີ່ໝູ່ບ້ານ Buqa ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງໃຕ້ ຫ່າງຈາກເມືອງຂອງທ່ານ
ໄປ 60 ກິໂລແມັດ ໃນເຂດເຄິ່ງປົກຕົນເອງ Puntland. Punland.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກອງບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດໃນເຂດອາຟຣິກາ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການ
ໂຈມຕີສອງຄັ້ງໄດ້ສັງຫານຄົນ "ໜ້ອຍກວ່າຫ້າຄົນ" ທີ່ເປັນພວກນັກລົບລັດອິສລາມ. ນັ້ນ
ເປັນການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດເທື່ອທຳອິດ ຕ້ານພວກຫົວຮຸນຮງລັດອິສລາມຢູ່ໃນໂຊມາ
ເລຍ.
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