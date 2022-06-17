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ວັນສຸກ, 17 ມິຖຸນາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄລີນິກ ບາງແຫ່ງໃນ ສະຫະລັດ ຢຸດທຳການເຮັດແທ້ງລູກ ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າກົດໝາຍ ໂຣ ສູ້ກັບ ເວດ ຖືກຕ່າວປີ້ນ

ປະຊາຊົນປະທ້ວງຢູ່ນອກສານສູງສຸດ ໃນການສະໜັບສະໜູນສິດທິໃນການເຮັດແທ້ງລູກ, 15 ມິຖຸນາ 2022, ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.

ຜູ້​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ແທ້ງ​ລູກ​ໃນ​ບາງ​ບ່ອນ​ ທີ່​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ອາດ​ຖື​ກ​ຫ້າມ ຖ້າ​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ຕ່າວ​ປີ້ນ​ກົດ​ໝາຍ ໂຣ ສູ້ກັບ​ ເວດ (Roe v. Wade) ນັ້ນ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ກຽມ​ພ້ອມ​ຮັບມື ກັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ດ້ວຍ​ການໂຈະການກຳນົດແຜນການ​ສຳ​ລັບ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ເຮັດ​ແທ້ງລູກ, ການ​ປັບປ່ຽນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຄົນ​ໄຂ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ລັດ​ອື່ນ ແລະສ້າງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໂຮງ​ໝໍທີ່​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໄປ​ທົ່ວ​ພາກ​ພື້​ນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ອົງ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຄອບ​ຄົວ​ແຫ່ງ​ລັດ ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິນ, ເຊິ່ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຄລິນິກ​ສາມ​ແຫ່ງ ​ທີ່​ສະ​ໜອງ​ການ​ແທ້ງ​ລູກ​ໃນ​ລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ແຜນການ​ສຳ​ລັບ​ຂັ້​ນ​ຕອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຫຼັງ​ຈາກວັນທີ 25 ມິ​ຖຸ​ນາ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄາດວ່າ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຕ່າວ​ປີ້ນ​ ຄຳ​ຕັດ​ສິນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ປີ 1973 ທີ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ສິ​ດ​ທິ​ໃນ​ການ​ແທ້​ງ​ລູກ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດນັ້ນ ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນານີ້. ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ໃນ​ສອງ​ສາມ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ຈັດ ໃຫ້ສະ​ມາ​ຊິກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ສອງ​ຄົນ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຄົນ​ໄຂ້​ ຈອງ​ນັດ​ໝາຍ ແລະຄິດ​ຫາ​ວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຄລີນິກ​ຕ່າງໆ.

ບໍ່​ວ່າ​ຄລີນິກຕ່າງໆ ​ໃນ​ລັດ ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິນ ຈະ​ສາ​ມາດ​ສະ​ໜອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ແທ້ງ​ລູກ​ ໄດ້​ຫຼືບໍ່​ນັ້ນ, ແມ່ນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ວັນ.

ນຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາຄວາມຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້​ ກໍ​ແມ່ນ​ການບໍ່​ຮູ້ວ່າ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນມື້​ໃດ ແລະ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ຫຍັງ, ອີງ​ຕາມ​ກາ​ນ​ກ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ມິ​ແຊ​ລ ເວ​ລາ​ເກ​ສ໌ (Michelle Velasquez), ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ຂອງ​ພະ​ແນກ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ ​ຢູ່​ອົງ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ຄອບ​ຄົວ​ແຫ່ງ​ລັດ ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິນ. ທ່ານ​ນາ​ງ​ເວົ້າ​ວ່າ “ສິ່ງ​ທີ່ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ ແມ່ນ​ໄດ້​ເປັນ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ.”

ມັນ​ເປັນ​ຊ່ອງ​ທາງ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ແທ້ງ​ລູກ ແລະ ການ​ເຂົ້າ​ຫາ​ເງິນ​ທຶນ ທີ່ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ໃນຫຼາຍກວ່າ​ສິບ​ລັດ​ທົ່ວ​ພາກ​ໃຕ້ ແລະ ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຕອນ​ກາງ. ໃນ​ລັດ ດາ​ໂກ​ຕ້າ​ໃຕ້​ ໃນ​ອາ​ທິດນີ້, ຄລີນິກ​ການ​ແທ້ງ​ລູກ​ພຽງ​ແຫ່ງ​ດຽວ​ຂອງ​ລັດ​ນັ້ນ, ເຊິ່ງ​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ການ​ວາ​ງ​ແຜນ​ຄອບ​ຄົວ​ເຊັ່ນ​ກັນ, ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ “ຢຸດ” ການ​ອອກ​ແຜນ​ແທ້ງ​ລູກ​ຊົ່ວ​ຄາວຫຼັງ​ຈາກ​ທ້າຍ​ເດືອນນີ້. ໃນ​ລັດ​ ໂອກ​ລາ​ໂຮ​ມາ, ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ທັງຫຼາຍ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຢຸດ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດັ່ງ​ກ່າວຫຼັງ​ຈາກ​ກົດ​ໝາຍ​ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຫ້າມ​ມັນ.

ໃນ​ລັດ​ວິ​ສ​ຄອ​ນ​ຊິນ, ກົດ​ໝາຍ​ຫ້າມ​ການ​ແທ້ງ​ລູກ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ກົດ​ໝາຍ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ປີ 1849, ແຕ່​ກົດ​ໝາຍ ໂຣ ສູ້ກັບ ເວດ ໄດ້​ມາ​ແທນ​ທີ່​ມັນ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ ໂຮ ສູ້ກັບ​ ເວດ ພັງ​ລົງ​ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ວ່າ​ຈະ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຕໍ່​ສູ້​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ ກ່ຽວ​ກັບ ວ່າ​ມັນ​ຖືກ​ຕ້ອງຫຼືບໍ່, ອົງ​ການວາງ​ແຜນ​ຄອບ​ຄົວ​ບໍ່​ຢາກ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໃນ​ການ​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ.

ທ່ານ​ນາງ ເວ​ລາ​ສ​ເກ​ສ ກ່າວ​ວ່າພະ​ນັກ​ງ​ງານ​ຄລີນິກ ​ຢາກ​ສະ​ໜອງ​ການ​ແທ້ງ​ລູກ​ໃນ​ລັດ​ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິນ​ໄປ​ຈົນ​ຮອດ​ນາ​ທີ​ສຸດ​ທ້າຍ​ທີ່​ມັນ​ຍັງ​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ, ແຕ່​ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ ການ​ວາງ​ແຜນ​ນັດ​ໝາຍ​ສຳ​ລັບ​ວັນ​ຕ່າງໆ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມັນ​ອາດ​ກາຍ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ນັ້ນ ອາ​ດສ້າງ​ຄວາມ​ບໍ່​ແນ່ນອນ ແລະ “ເດືອດ​ຮ້ອນ” ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ໄຂ້​ທັງຫຼາຍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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