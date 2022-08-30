ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ພົບເຫັນ "ເອກະສານຊຸດນຶ່ງໃນຈຳນວນຈໍາກັດ" ທີ່ອາດມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ເປັນການສ່ວນ ຕົວຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກັບທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ທີ່ຄວນຈະ ຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບເອກະສານທີ່ມີຄວາມລັບສູງ ທີ່ຕົນຍຶດໄດ້ສາມອາທິດກ່ອນຫນ້ານີ້ ຈາກບ້ານພັກແຄມທະເລ ຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນລັດຟລໍຣິດາ.
ພວກໄອຍະການ, ໃນການຍື່ນຄຳຟ້ອງຮ້ອງສານໃນລັດຟລໍຣິດານັ້ນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງຫນ້ານີ້ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ພວກ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນ ຢູ່ໃນເອກະສານ 20 ກ່ອງ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັນຕິບານກາງຫລື FBI ໄດ້ເອົາມາຈາກບ້ານພັກມາ-ອາ-ລາໂກ (Mar-a-Lago) ຂອງທ່ານທຣຳ ໃນລະຫວ່າງການກວດຄົ້ນ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ສານ.
ເອກະສານທີ່ຍຶດມາໄດ້ໃນການຄົ້ນຫາໃນວັນທີ 8 ສິງຫາຜ່ານມາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການປະກາດໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້ານັ້ນ ລວມມີແຟມເອກະສານທີ່ໝາຍໃສ່ວ່າເປັນເອກະສານລັບ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫລາຍຢ່າງ ທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເອົາໄປນຳເມື່ອສິ້ນສຸດອາຍຸການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ 2021 ແທນທີ່ຈະເອົາໄປມອບໃຫ້ແກ່ກົມເກັບມ້ຽນເອກະສານແຫ່ງຊາດຕາມການກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍສະຫະລັດ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ທ່ານ ເມີຣິກ ກາແລນ (Merrick Garland) ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກວດຄົ້ນດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະບານກາງໃນລັດຟລໍຣິດາ ພາຍຫຼັງທີ່ພວກໄອຍະການສົງໄສວ່າ ທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ເອົາເອກະສານທັງຫມົດທີ່ທ່ານມີຢູ່ມອບໃຫ້ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ ໄດ້ມອບ ເອກະສານການລັບຫຼາຍຮ້ອຍຫນ້າ ແກ່ກົມເກັບມ້ຽນເອກະສານແຫ່ງ ຊາດໄປແລ້ວໃນເດືອນມັງກອນ ແລະເດືອນມິຖຸນາກໍຕາມ.
ຄຳສັ່ງຄົ້ນເຮືອນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ FBI ຊອກຫາເອກະສານທີ່ ຂຽນວ່າ ລັດຖະບານກໍາລັງສືບສວນວ່າ ມີການລະເມີດກົດໝາຍດ້ານການສອດແນມແລະ ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທໍາຫລືບໍ່.
ແຕ່ພາຍໃຕ້ຂະບວນການຍຸຕິທໍາທາງອາຍາຂອງສະຫະລັດແລ້ວ ການຕິດຕໍ່ໃດໆທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼືການສົນທະນາ ທີ່ທ່ານທຣຳ ອາດມີກັບທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ຈະຖືກຖືວ່າເປັນສິດທິພິເສດຂອງທ່ານ.