ພັກຣີພັບບລີກັນ ເຊິ່ງຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາຈະທຳການຕອບໂຕ້ເວລາທີ່ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີອົງການ NATO ແມ່ນໄດ້ມີຄວາມສັບສົນກວ່າເກົ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະສະໜັບສະໜູນ ຣັດເຊຍ ໃຫ້ໂຈມຕີບັນດາສະມາຊິກຂອງພັນທະມິດຜູ້ທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນພຽງພໍຕໍ່ການປ້ອງກັນທົ່ວໄປ.
ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນໄດ້ແຍກຕົນເອງຫ່າງຈາກຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທຣຳ ນັ້ນ, ຄົນອື່ນໆໄດ້ຕຳໜິວິຈານສື່ມວນຊົນ ສຳລັບການເພັ່ງເລັງໃສ່ຄຳເວົ້ານັ້ນ ແລະ ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຈະປະຕິບັດຕໍ່ພັນທະມິດນັ້ນ ຖ້າທ່ານຖືກເລືອກເປັນສະໄໝທີສອງໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງເດືອນພະຈິກນີ້.
ການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວເປັນຂີດໝາຍຂອງການປ່ຽນແປງຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນຈຸດສູນກາງຂອງຄວາມຈິງຈັງຂອງພັກ. ໃນຊຸມປີນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກາຍເປັນສຽງນຳໜ້າ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ແກ່ເອົາພັກດັ່ງກ່າວ ໄປສູ່ການຖືກແຍກໂດດດ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນສາຍພົວພັນກັບປະເທດອື່ນໆແມ່ນຖືກພິຈາລະນາເຖິງການເຮັດທຸລະກິດຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງຫຼາຍກວ່າ, ແລະ ຄວາມສຳຄັນທີ່ຮັກສາສະຖານະພາບຂອງ ສະຫະລັດ ເປັນຜູ້ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕອື່ນໆແມ່ນໄດ້ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ.
ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ຝູງຄົນໃນລັດ ຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຢຸດຄຳປາໄສທີ່ໄດ້ກະກຽມໄວ້ດ້ວຍການເວົ້າເປັນເວລາດົນນານໃນຫົວຂໍ້ ກ່ຽວກັບ ອົງການສົນທິສັນຍາແອັດແລນຕິກເໜືອນັ້ນ, ເຊິ່ງຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1949 ນັ້ນເປັນກຳແພງປ້ອງກັນພວກແຜ່ຂະຫຍາຍອຳນາດແບບຮຸກຮານເຊັ່ນ ສະຫະພາບໂຊຫວຽດ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ແມ່ນ ຣັດເຊຍ.
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