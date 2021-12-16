ຫຼາຍໆປະເທດສະມາຊິກ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ບວກຍີປຸ່ນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງຕົນ ຢູ່ໃນສະພາ ທີ່ມີ 15 ປະເທດເປັນສະມາຊິກ ໃຫ້ຈັດການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ທ່ານນາງລິນດາ ໂທມັສ ກຣີນຟິລ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນນາມລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງແລະອັງກິດ ພ້ອມກັບແອັສ-ທົວເນຍ ຝຣັ່ງ ໄອຣ໌ແລນ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະນໍເວ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດຢ່າງຮ້າຍແຮງເປັນພິເສດຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ເຊັ່ນວ່າໂຄງການອາວຸດທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແມ່ນພວມທຳລາຍສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງລະຫວ່າງປະເທດແລະຈະຕ້ອງເປັນບູລິມະສິດ ຢູ່ໃນສະພາດັ່ງກ່າວ.” ປະເທດຕ່າງໆທັງໝົດແມ່ນເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຍົກເວັ້ນແຕ່ຍີ່ປຸ່ນ.
ໃນປີ 2014 ຄະນະກຳມາທິການທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ລາຍງານທີ່ຍືດຍາວແລະຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງ ກ່ຽວກັບສະຖານະການໃນເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍກ່າວວ່າ “ການກໍ່ໂທດກຳຕ້ານມະນຸດຊາດໃນຂອບເຂດທີ່ບໍ່ສາມາດພັນລະນາໄດ້ຍັງສືບຕໍ່ມີການກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ໃນ ສປປ ເກົາຫຼີ.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດກໍໄດ້ເລີ້ມມີການປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດກໍຖືກຍົກຂຶ້ນມາຫາລືກັນ ໃນທຸກໆເດືອນທັນວາ ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການຄັດຄ້ານຂອງສະມາຊິກບາງປະເທດທີ່ກ່າວວ່າສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງບໍ່ແມ່ນບ່ອນເໝາະສົມທີ່ຈະຫາລືກ່ຽວກັບເລື້ອງດັ່ງກ່າວ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທາງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໄດ້ຫາລືກັນກ່ຽວກັບສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ກ່ອນທີ່ທ່ານນາງໂທມັສ ກຣີນຟິລ ຈະອອກມາຖະແຫຼງໂດຍມີເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງປະເທດຕ່າງໆທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການພາກັນມາຢືນຄຽງຂ້າງ. ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈະຮັບຮອງເອົາ ຢູ່ໃນລາຍງານປະຈຳປີຂອງຕົນ ປະນາມສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ອຳນາດການປົກຄອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຕ້ອງຕິຂອງນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບປະຫວັດການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດຂອງຕົນທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍກ່າວວ່າ “ເສກສັນປັ້ນແຕ່ງຂຶ້ນມາໂດຍກຳລັງທີ່ເປັນປໍລະປັກ” ແລະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການປຸກລະດົມ ເພື່ອໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຕໍ່ລັດຖະບານຂອງຕົນ.
ການລ່ວງລະເມີດ ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕ່ໍມາ ແມ່ນຮວມທັງຄາດຕະກຳ ໃຊ້ແຮງງານແບບຂ້າທາດ ທໍລະມານ ການຈັບກຸມຄຸມຂັງ ການຂົ່ມຂືນສຳເລົາ ການບັງຄັບໃຫ້ເຮັດແທ້ງ ການບັງຄັບໃຫ້ຫາຍສາບສູນ ການບໍ່ໃຫ້ກິນເຂົ້າກິນນ້ຳ ແລະການປະຫັດປະຫານທາງດ້ານການເມືອງ ສາສະໜາ ເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ແລະລົງໂທດທາງເພດ.
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