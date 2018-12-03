ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໄດ້ຫຼຸດຈຳນວນຂອງປະຊາຊົນທີ່ຄິດວ່າໄດ້ຫາຍສາບສູນ
ໄປ ໃນໄຟປ່າທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ລົງມາເປັນ ເປັນ 25 ຄົນ.
ຫ້ອງການຕຳຫຼວດເມືອງ ບັດ (Butte) ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດໃນໄຟປ່າ
ແຄ້ມ ຍັງມີຄົງຢູ່ 88 ຄົນ. ໄຟໄດ້ເຜົາໄໝ້ເມືອງ ພາຣາໄດສ ໝົດກ້ຽງ, ເຊິ່ງເປັນບ້ານ
ຂອງປະຊາຊົນເກືອບ 27,000 ຄົນ ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 280 ກິໂລແມັດໄປທາງທິດເໜືອ
ຂອງເມືອງ ແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ.
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຕົວເລກຂອງຜູ້ຫາຍສາບສູນໄດ້ຢຸດຢູ່ທີ່
49 ຄົນ, ຫຼຸດລົງຈາກຫຼາຍເຖິງ 1,200 ຄົນ ເມື່ອສອງສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຍົກເລີກຄຳສັ່ງອົບພະຍົບ ສຳລັບຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນບາງຊຸມຊົນໃນເຂດ
ມາກາເລຍ, ທາງທິດເໜືອຂອງເມືອງ ພາຣາໄດສ. ແຕ່ປະຊາຊົນຍັງຄົງຖືກຫ້າມຈາກ
ການເຂົ້າໄປໃນເມືອງ ພາຣາໄດສ ຢູ່, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກົມຕຳຫຼວດເມືອງ.
ສາເຫດຂອງໄຟປ່າແມ່ນຍັງຢູ່ໃນການສືບສວນສອບສວນ ແຕ່ຄວາມສົງໄສແມ່ນໄດ້ຕົກ
ໄປໃສ່ບໍລິສັດແກັສທຳມະຊາດ PG&E, ເຊິ່ງໄດ້ຍອມຮັບວ່າມີບັນຫາດ້ານອຸປະກອນ ຢູ່
ໃກ້ກັບຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງໄຟ ໃນເວລາທີ່ມັນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ.
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