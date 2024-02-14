ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ຜູ້ທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບການກວດສອບທາງກົດໝາຍໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ກົດດັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທີ່ຈະຍາດເອົາຕຳແໜ່ງໃນທຳນຽບຂາວມາຄືນໃນການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກນີ້, ອາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້ ກ່ຽວກັບ ລະດັບຂອງການດຳເນີນຄະດີທີ່ກຳລັງລໍຖ້າຢູ່ 4 ຄະດີຂອງທ່ານ ທີ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ.
ການຟັງຄຳໃຫ້ການທີ່ສຳຄັນໃນລັດ ຈໍເຈຍ ແລະ ຟລໍຣິດາ ຈະຊ່ວຍພິຈາລະນາທິດທາງຂອງຄະດີຕ່າງໆໃນລັດທີ່ວ່ານັ້ນ, ແລະ ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຕາຕະລາງຂອງການດຳເນີນຄະດີໃນລັດ ນິວຢອກ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກຜູ້ພິພາກສາໃນຄະນະດີນັ້ນໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນ. ແລະສຸດທ້າຍ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນກຳລັງຂໍອຸທອນສານສູງສຸດໃຫ້ຟັງການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານ, ທີ່ຖືກປະຕິເສດໂດຍສານຊັ້ນຕົ້ນ, ເຊິ່ງໃນຖານະເປັນອະດີດປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກການລົງໂທດທາງອາຍາ.
ທັງໝົດມັນທຽບເທົ່າກັບຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນປະຫວັດສາດຂອງ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ອີເລຍ ໂຊມິນ, ອາຈານສອນກົດໝາຍຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອຣຈ໌ ເມສັນ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໄອເອວ່າ “ພວກເຮົາບໍເຄີຍມີຜູ້ສະໝັກເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກທີ່ສຳຄັນປະເຊີນກັບການລົງໂທດທາງອາຍາ ໃນຂະນະທີ່ລາວລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ.”
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