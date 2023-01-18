ແມ່ຍິງອັຟການິສຖານຫຼາຍໆຮ້ອຍຄົນ ທີ່ຖືກຈ້າງໂດຍບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ເລີ້ມພາກັນກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ທັງໆທີ່ມີຄຳສັ່ງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກ.
ມີອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ອົງການ ປະກອບດ້ວຍອົງການແຄລະຫວ່າງປະເທດ ຫລື CARE International ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຫຼື Save the Children ແລະກຳມະການກູ້ໄພສາກົນຫຼື International Rescue Committee ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບການເລີ້ມເຮັດວຽກຄືນຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ໂດຍມີພະນັກງານແມ່ຍິງເຮັດວຽກນຳ.
ອົງການ CARE ຈະເລີ້ມເຮັດວຽກຄືນກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບແລະດ້ານອາຫານ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນ ທີ່ຈຳເປັນຕ່າງໆຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກວ່າ ພະນັກງານແມ່ຍິງຂອງພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງປອດໄພແລະບໍ່ມີການລົບກວນ ທັງຢູ່ໃນລະດັບຊຸມຊົນແລະບົດບາດການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນ” ອົງການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳລະຫວ່າງປະເທດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນມື້ວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້.
ສ່ວນອົງການ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ Save the Children ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ອອກໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຊື່ອຖືໄດ້ ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າ ບັນດາພະນັກງານແມ່ຍິງຂອງພວກເຮົາຈະປອດໄພ ແລະສາມາດເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງໃດໆ.”
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໄດ້ໂຈະການປະຕິບັດງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ອອກຄຳສັ່ງເມື່ອວັນທີ 24 ທັນວາ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງອັຟການິສຖານເຮັດວຽກກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ.
ກຸ່ມຕາລີບານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍເພີ້ມຕື່ມໃດໆ ກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງ ທີ່ເປັນຂ່າວ ນອງນັນຂອງພວກເຂົາ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກປະນາມຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນການລະເມີດສິດທິຂອງພວກແມ່ຍິງ. ເມື່ອວັນທີ 13 ມັງກອນຜ່ານມາ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມຕາລີບານຕ່າວປີ້ນຄຳສັ່ງຫ້າມດັ່ງກ່າວໃນທັນທີ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ຍິງກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ.
ອຳນາດການປົກຄອງອິສລາມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງແລະເດັກຍິງ ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມແລະມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ.
ບັນດາອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆເຕືອນວ່າ ການໂຈະການປະຕິບັດງານບັນເທົາທຸກ ຊຶ່ງມີຜົນມາຈາກການຫ້າມຂອງກຸ່ມຕາລີບານນັ້ນ ຍິ່ງຈະຜັກດັນໃຫ້ອັຟການິສຖານກ້າວເຂົ້າສູ່ໄພພິບັດທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.