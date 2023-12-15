ພັນລະຍາທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ຢືນຢັນວ່າທ່ານນາງຍັງຄົງສືບຕໍ່ດຳເນີນການໃນທຸກວິທີທາງເພື່ອພາຄຳຕອບ ແລະ ຄຳອະທິບາຍຈາກລັດຖະບານລາວ ກ່ຽວກັບ ສາເຫດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງການລັກພາຕົວທ່ານ ສົມບັດ.
ທ່ານນາງ ອຶງ ຊຸຍ ເມັງ ພັນລະຍາຊາວສິງກະໂປຂອງທ່ານ ສົມບັນ ສົມພອນ ນັກພັດທະນາທາງສັງຄົມໃນ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Magsaysay ໃນຖານະນັກພັດທະນາສັງຄົມທີ່ດີເດັ່ນຂອງອາຊຽນໃນປີ 2005 ນັ້ນຢືນຢັນວ່າທ່ານນາງຍັງຄົງທວງຖາມທາງການລາວ ກ່ຽວກັບ ສາເຫດທີ່ມີການລັກພາຕົວທ່ານ ສົມບັດ ຜູ້ເປັນສາມີຂອງທ່ານນາງລວມທັງໄດ້ທວງຖາມເຖິງຄວາມຄືນໜ້າໃນການສືບສວນສອບສວນເພື່ອຕິດຕາມຫາ ທ່ານ ສົມບັດ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 11 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ວ່າກໍຍັງບໍ່ມີຄຳຕອບຈາກທາງການລາວແຕ່ຢ່າງໃດ ທັງຍັງບໍ່ມີໂອກາດພົວພັນກັບໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກໍລະນີດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍທັງທີ່ວ່າການລັກພາຕົວທ່ານ ສົມບັດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ກັບປ້ອມຕຳຫຼວດແຫ່ງນຶ່ງໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ມີວິດີໂອ ທີ່ບັນທຶກເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍນັ້ນຫາກແຕ່ວ່າກໍຍັງບໍ່ມີຜົນຄືບໜ້າໃນການສືບສວນສອບສວນແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 11 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນທາງການລາວຍັງໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການສືບຄົ້ນຫາຄວາມຈິງຂອງການລັກພາຕົວທ່ານ ສົມບັດ ເລື້ອຍມາຫາກແຕ່ວ່າທ່ານນາງກໍບໍ່ເຄີຍໝົດຄວາມພະຍາຍາມໃນການສະແຫວງຫາຄຳຕອບ ແລະ ຄຳອະທິບາຍຈາກລັດຖະບານ ລາວ ທັງຍັງຈະສືບຕໍ່ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຫວັດ ແລະ ຜົນງານຂອງທ່ານ ສົມບັດ ໄປສູ່ການຮັບຮູ້ຂອງສັງຄົມສາກົນໃນກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ອຶງ ຊຸຍ ເມັງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງບັນທຶກຊີວິດ ແລະ ວຽກງານຂອງທ່ານ ສົມບັດ. ມັນແມ່ນເພື່ອຢືນຢັນຊີວິດຂອງລາວວ່າລາວໄດ້ຍ່າງຢູ່ເທິງໂລກນີ້, ລາວກໍແມ່ນມະນຸດຄືກັບເຈົ້າ ແລະ ຂ້ອຍ. ລາວມີສິດ, ຄວາມຊົງຈຳ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ເຮັດ, ສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ. ຄວາມຊົງຈຳນີ້ແມ່ນຈະບໍ່ມີວັນຫາຍໄປ. ເຂົາເຈົ້າຢາກເຮັດໃຫ້ລາວ ແລະ ຄວາມຊົງຈຳຂອງລາວຖືກລຶບຫາຍຕະຫຼອດໄປຈາການຮັບໃຊ້, ການຮັບໃຊ້ສຳລັບໂລກ.”
ຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ທ່ານນາງ ອຶງ ຊຸຍ ເມັງ ໄດ້ຮັບໂອກາດຕິດຕໍ່-ພົວພັນກັບໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ລາວ ກໍຄືໃນທ້າຍປີ 2017 ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ຮັບໂອກາດດັ່ງກ່າວອີກເລີຍເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ມີການພົວພັນໄປຫາໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກໍລະນີດັ່ງກ່າວເລື້ອຍມາກໍ່ຕາມ ຫາກແຕ່ໂດຍສ່ວນຕົວຂອງທ່ານນາງ ອຶງ ຊຸຍ ເມັງ ນັ້ນ ທ່ານນາງເຊື່ອວ່າສາເຫດເບື້ອງຫຼັງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລັກພາຕົວທ່ານ ສົມບັດ ກໍຄືການທີ່ທ່ານ ສົມບັດ ໄດ້ດຳເນີນການປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນ ລາວ ເຫັນຄວາມສຳຄັນໃນການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຍືນຍົງທີ່ໄດ້ກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງກຸ່ມຜູ້ມີອຳນາດໃນວົງການພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວທີ່ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການສຳປະທານຕ່າງໆ.
ທາງດ້ານທ່ານນາງ ອັງຄະນາ ນີຣະໄພຈິດ ພັນລະຍາຂອງທ່ານ ສົມຊາຍ ນີຣະໄພຈິດ ອະດີດທະນາຍຄວາມດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງຊາວມຸສລິມໃນພາກໃຕ້ຂອງໄທ ຊຶ່ງຖືກລັກພາຕົວ ແລະ ຫາຍສາບສູນນັບແຕ່ປີ 2004 ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າທ່ານນາງຈະສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບທ່ານນາງ ອຶງ ຊຸຍ ເມັງ ໃນການຮຽກຮ້ອງຕໍ່ພາກປະຊາສັງຄົມໃນທົ່ວອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ຮ່ວມກັນກົດດັນຕໍ່ທາງການລາວ ແລະ ຮ່ວມມືກັນເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພາກປະຊາສັງຄົມເຂົ້າໃນການສະກັດກັ້ນບໍ່ຍອມໃຫ້ເກີດການລັກພາຕົວຄືກັບກໍລະນີຂອງທ່ານ ສົມບັດ ແລະ ທ່ານ ສົມຊາຍ ເກີດຂຶ້ນອີກດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ອັງຄະນາ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າວ່າ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົານອນຢູ່ ພວກເຮົາມັກເຮັດກໍແມ່ນພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຢຸດອອກສຽງຂອງພວກເຮົາ. ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍຢຸດເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນກັບຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາພຽງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສຳລັບທຸກຄົນ ແລະ ສຳລັບພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າເລື່ອງຂອງທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ຫຼື ທ່ານ ສົມຊາຍ ນິຣະໄພຈິດ ຈະຈົບລົງແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າມື້ໃດມື້ນຶ່ງ ການຄົ້ນຫາຈະຖືກເປີດເຜີຍ ແລະ ຜູ້ກະທຳຜິດຈະບໍ່ມີບ່ອນໃຫ້ລີ້. ຄວາມເປັນທຳຈະຖືກນຳກັບຄືນມາ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານນາງ ອຶງ ຊຸຍ ເມັງ ໄດ້ຂຽນປື້ມທີ່ກ່ຽວກັບ ຊີວິດ ແລະ ຜົນງານຂອງທ່ານສົມບັດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ນອອກສູ່ການຮັບຮູ້ຂອງສັງຄົມໃນວົງກວ້າງແລ້ວ.