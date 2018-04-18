ສປຊ ກ່າວວ່າ ພວກອົບພະຍົບຈາກໂຊມາເລຍ ແລະເອທິໂອເປຍ ປະສົບກັບການຖືກປະຫັດປະຫານ ໃນເຢເມນ

ອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ລາຍງານວ່່າ ພວກຂໍລີ້ໄພ ແລະພວກຫຼົບໜີ
ເຂົ້າເມືອງ ຈາກເຂດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງອາຟຣິກາ ຫຼື Horn of Africa ທີ່ໄປເຖິງ
ເຢເມນ ພວມຖືກກັກຂັງຢູ່ ພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ໂຫດຮ້າຍທາລຸນ ໂດຍພວກຕິດອາວຸດ
ຫຼາຍໆກຸ່ມ ແລະພວກອາຊະຍາກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສະພາບການດັ່ງກ່າວ
ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດຈາກນັກຂ່າວວີໂອເອ ລີຊາ ສໄລນ໌ (Lisa Schlein) ທີ່ອົງການຂ້າຫຼວງໃຫຽ່ດ້ານອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບ
ຕໍ່ໄປ.
ອົງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຕົນກຳລັງຕິດຕາມເບິ່ງ ກໍລະນີຂອງຊາວ ໂຊມາເລຍແລະເອທິ
ໂອເປຍ ທີ່ຫຼົບໜີເຂົ້າເມືອງປະມານ 100 ຄົນ ທີ່ໄປຮອດໄປເຖິງເຢເມນ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້
ຊຶ່ງຖືກຂັງຢູ່ໃກ້ໆກັບນະຄອນຫຼວງ ອາເດນນັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານວິລລຽມ ສປິນເລີ (William Spindler) ກ່າວວ່າ ພວກທີ່ເຂົ້າໄປຈຸໃໝ່ນັ້ນ ອາດໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ
ຊຶ່ງບໍ່ເປັນເລື່ອງຜິດທຳມະດາ ຫຼືເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຽັງ. ທ່ານກ່າວວ່າ ເລື່ອງທີ່
ໜ້າເປັນຫ່ວງ ແມ່ນສະພາບການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ ທີ່ພວກອົບພະຍົບແລະພວກໜີ
ເຂົ້າເມືອງ ພວມໄດ້ຮັບຢູ່. ທ່ານ Spindler) ກ່າວວ່າ: “ໄດ້ມີລາຍງານຕັ້ງມາກມາຍ
ຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ເວົ້າເຖິງການປະຕິບັດບໍ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບແຫ່ງຕ່າງໆ ຊຶ່ງພວກ
ທີ່ມາໃໝ່ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍແລະທາງເພດ. ພວກທີ່ລອດຊີວິດ
ມາໄດ້ ອະທິບາຍສູ່ອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດຟັງວ່າເຂົາເຈົ້າຖືກຍິງ
ຖືກຊົກຕ່ອຍ, ຖືກຂົ່ມຂືນທັງພວກຜູ້ໃຫຍ່ແລະພວກເດັກນ້ອຍ. ການເຮັດໃຫ້ອັບອາຍ
ຂາຍໜ້າ ແມ່ນມີຮວມທັງ ການບັງຄັບໃຫ້ເປືອຍໂຕ, ການຖືກບັງຄັບໃຫ້ເປັນພະຍານ
ຂອງການປະຫານຊີວິດແລະບໍ່ໃຫ້ກິນເຂົ້າກິນນໍ້າ.”
ທ່ານ ສປິນເລີ ກ່າວວ່າ ມີນັກໂທດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈຳນວນຕັ້ງຫຼວງຫຼາຍ ໃນເຢເມນ ບ່ອນທີ່ພວກ
ຜູ້ຄົນໄດ້ຖືກກັກຂັງຢູ່ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຖືກທໍລະມານ ແລະເພື່ອຊ່ອຍຮຽກຄ່າ
ໄຖ່ ຫຼືບໍ່ ກໍເພື່ອທຳການບິດເບືອນ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ໃນອາດີດຜ່ານມາ ພວກທີ່ໄປຮອດໄປເຖິງເຢເມນ ກໍຈະໄປຍັງ
ສູນອົບພະຍົບ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຖືກກວດຄົ້ນແລະດຳເນີນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ
ແຕ່ທ່ານກ່າວວ່າ ດ້ວຍກົດໝາຍໄດ້ເພພັງແລະບໍ່ມີກົດລະບຽບໃນປະເທດ ສະພາບ
ການ ຈຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ທ່ານກ່າວວ່າ ມີຫຼາຍຄົນ
ທີ່ຮວມທັງກຸ່ມທີ່ຕິດອາວຸດ ພວກທີ່ລັກລອບ ແລະອາຊະຍາກອນອື່ນໆ ໄດ້ສວຍໂອກາດ
ເອົາພວກອົບພະຍົບແລະພວກໜີເຂົ້າເມືອງເປັນເຄື່ອງມື ໃນທາງໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ ທ່ານ ສປິນເລີ ໃນນາມ ອົງການອົບພະຍົບຂອງ
ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເຮັດຫຼາຍຢ່າງ ຊ່ອຍພວກທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນນັ້ນ.
ທ່ານບອກວີໂອເອວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນລຳຄານຢູ່ເລື້ອຍໆ ຍ້ອນວ່າ ບໍ່ມີໃຜ
ຮູ້ວ່າແມ່ນຜູ້ໃດເປັນຜູ້ບັນຊາການໃນປະເທດທີ່ມີສົງຄາມແຫ່ງນີ້. ທ່ານກ່າວວ່າ “ມັນເປັນ
ສະພາບທີ່ສົນລະວົນວຸ້ນວາຍ ທັງຍາກທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ແມ່ນຜູ້ໃດແທ້ ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ.
ເທົ່າທີ່ທ່ານຮູ້ນັ້ນແລ້ວວ່າ, ປະເທດດັ່ງກ່າວແມ່ນແຕກແຍກກັນ. ມັນເປັນລັດຖະບານທີ່ເປັນປໍລະປັກກັນ ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໃຜ ທີ່ພວກເຮົາ
ສາມາດເຂົ້າໄປຮ້ອງຮຽນໂດຍກົງໄດ້...ແລະພວກເຮົາໄດ້ຮັບລາຍງານທັງຫຼາຍຈາກ
ຜູ້ຄົນ ທີ່ຖືກກັກຂັງໂດຍພວກທີ່ລັກລອບຄ້າຂາຍເຖື່ອນ ແລະພວກເຮົາກໍບໍ່ສາມາດ
ເຂົ້າຮອດເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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