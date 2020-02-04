ກຳລັງທະຫານຂອງສະຫະລັດໄດ້ທຳລາຍເຂດຄຸ້ມຢູ່ອາໄສຂອງກຸ່ມ ອາລ-ຊາບັບ 2 ແຫ່ງ ແລະໄດ້ສັງຫານຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຢ່າງໜ້ອຍຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງໂຊມາເລຍ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ຕາມການປະກາດຂອງທຳນຽບຫ້າແຈໃນວັນຈັນວານນີ້.
ຜູ້ບັນຊາການປະຈຳພາກພື້ນອາຟຣິກາ ຫລື AFRICOM ໄດ້ດຳເນີນການໂຈຕີດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນການປະສານງານກັບກຳລັງທະຫານຂອງໂຊມາເລຍ. ໃນຄຸ້ມຢູ່ອາໄສ 2 ແຫ່ງດັ່ງກ່າວ, ແຫ່ງນຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງຈາແມມ ແລະອີກບ່ອນນຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງຈີລິບ ນັ້ນໄດ້ຖືກທຳລາຍໃຫ້ໝົດໄປ.
AFRICOM ເວົ້າວ່າ ຕົນ “ໄດ້ເອົາມາດຕະການສຳຄັນ” ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ໃຫ້ມີພົນລະເຮືອນຄົນໃດຖືກຂ້າຕາຍ ຫລືໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
“ພວກເຮົາປະເມີນເບິ່ງເຂດຄຸ້ມຢູ່ອາໄສເຫລົ່ານີ້ວ່າໄດ້ຖືກພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ໃຊ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ແລະວາງແຜນການກໍ່ການຮ້າຍ ຕໍ່ພົນລະເຮືອນຂອງໂຊມາເລຍທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງພົນຈັດຕະວາ ເກຣກກໍຣີ ແຮດຟຽວ, ຮອງອຳນວນການດ້ານສືບລັບຂອງ AFRICOM. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ມັນຈຳເປັນຕ້ອງມີການປະຕິບັດງານເພື່ອສະກັດກັ້ນ ກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຂະຫຍາຍການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ນອກໂຊມາເລຍໄດ້ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນມໍ່ໆມານີ້ ຢູ່ໃນເຄນຢາ.
ພວກກໍ່ການຮ້າຍຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ໄດ້ໂຈມຕິຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ໃນເຄນຢາ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໂດຍໄດ້ສັງການຊີວິດຂອງທະຫານສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ ແລະຜູ້ຮັບເໝົາສອງຄົນ.