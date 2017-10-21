ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນ ເຫດລະເບີດ ຢູ່ໂຊມາເລຍ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 358 ຄົນ

ຊາວໂຊມາເລຍຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ໄປໂຮມຊຸມນຸມກັນໃນວັນສຸກວານນີ້ ເພື່ອສວດມົນພາ
ວະນາ ຢູ່ບ່ອນທີ່ມີການວາງລະເບີດຮ້າຍແຮງສຸດຂອງປະເທດ ໃນວັນເສົາແລ້ວເວລາ
ລະເບີດ ທີ່ຫ້າງໄວ້ໃນລົດບັນທຸກຄັນນຶ່ງ ໄດ້ແຕກຂຶ້ນ ຢູ່ໃນຖະໜົນ ທີ່ແອອັດໄປດ້ວຍຜູ້
ຄົນ ໃນນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍເຖິງ 358 ຄົນ.
ໃນຂະນະທີ່ຊາວໂຊມາເລຍໃນນະຄອນຫຼວງພາກັນໄວ້ອາໄລຢູ່ນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຊມາເລຍກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີຈະປະກາດສົງຄາມກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດ al-Sha-
bab ທີ່ລັດຖະບານຖິ້ມໂທດໃສ່ວ່າເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການວາງລະເບີດນັ້ນ.
ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ Mohamed Abdullahi Mohamed ຈະປະກາດ ກ່ຽວກັບການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ.
ໂຄສົກກອງທັບ ຮ້ອຍເອກ Abdullahi Iman ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີວ່າ ການບຸກ
ໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະໃຊ້ກຳລັງທະຫານ ຫຼາຍພັນຄົນ ຂັບໄລ່ພວກນັກລົບ ຂອງກຸ່ມ al-
Shabab ອອກຈາກທີ່ໝັ້ນ ຂອງພວກເຂົາ ໃນເຂດ Lower Shabelle ແລະ Middle Shabelle ບ່ອນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນວາງແຜນໂຈມຕີນະຄອນຫຼວງ ໂມ
ກາດິສຊູນັ້ນ.
ມີການຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຫຼາຍໆຄົນ ແລະເວລານີ້ກຳລັງສອບປາກຄຳຢູ່. ລັດຖະມົນ
ຕີປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບທ່ານ Mohamed Abukar Islow ກ່າວວ່າ ພະແນກຮັກສາ ຄວາມສະຫງົບຂອງພວກເຮົາ ມີຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບເຫດລະເບີດ ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຮົາໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ຄົນຈຳນວນນຶ່ງ. ແຕ່ພວກເຮົາ ຈະແຈ້ງໃຫ້ພວກທ່ານຮູ້ເວລາໃດ
ທີ່ພວກເຮົາເສັດສິ້ນການສືບສວນແລ້ວ.”
ນອກນັ້ນ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ
ໄປ ໂຈມຕີກຸ່ມ al-Shabab ຊຶ່ງເປັນການເລີ້ມທຳການໂຈມຕີຄືນອີກຕໍ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ
ດັ່ງກ່າວ.
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວຂອງໂຊມາເລຍ ລາຍງານໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ມີ 58
ຄົນ ຍັງຫາຍສາບສູນ ໃນເຫດລະເບີດຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູ ພ້ອມກັບ 228 ຄົນ
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ໃນຈຳນວນພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບນັ້ນ 122 ຄົນ ຖືກສົ່ງໂດຍທາງ
ເຮືອບິນ ໄປຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ເທີກີ ຊູດານ ແລະເຄັນຢາ.
ໃນມື້ວັນພຸດແລ້ວນີ້ ກໍມີປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນລົງສູ່ຖະຖະໜົນຫົນທາງທີ່ນະຄອນ ຫຼວງໂມກາດິສຊູແລະຫົວເມືອງທີ່ສຳຄັນອື່ນໆຂອງໂຊມາເລຍ ເພື່ອປະນາມ ພວກທີ່ຢູ່ ເບື້ອງຫຼັງການວາງລະເບີດທີ່ຮ້າຍແຮງດັ່ງກ່າວ.
ການປະທ້ວງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູ ມີຂຶ້ນເພື່ອເປັນການສະໜອງຕອບ ຕໍ່ການ
ຮຽກຮ້ອງຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ໃນການໂຮມຊຸມນຸມຄັ້ງໃຫຍ່ ເພື່ອສວດມົນພາ
ວະນາ ໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ເສຍຊີວິດ ແລະບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີ ດ້ວຍລະເບີດ ລົດບັນ
ທຸກ ຊຶ່ງລັດຖະບານໄດ້ຖິ້ມໂທດ ໃສ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ al-Shabab.
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