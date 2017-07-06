ສະມາຊິກ ກຸ່ມ al-Shabab 13 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການບຸກໂຈມຕີ ຂອງ ສຫລ ແລະໂຊມາເລຍ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຊມາເລຍຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງ al-Shabab 13 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການໂຈມຕີໂດຍສະຫະລັດ ແລະກຳລັງຫະຫານໂຊມາເລຍ ຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງ Kismayo ຂອງໂຊມາເລຍ.
ຖະແຫລງການຂອງ ກອງບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດໃນເຂດອາຟຣິກາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ກ່າວວ່າ “ຈາກການປະຕິບັດງານສືບລັບ” ກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນໄດ້ປະຕິບັດງານ “ປ້ອງກັນຕົນຢ່າງສຳເລັດໃນການຮວມມືໂຈມຕີຕ້ານກຳລັງ al-Shabab”ໃນຕອນເຊົ້າມືດວັນພຸດວານນີ້ ຕາມເວລາໃນ ໂຊມາເລຍ.
ຖະແຫລງການກ່າວວ່າ ໜ່ວຍປະຕິບັດງານ ແລະອາວຸດຕ່າງໆທີ່ພົວພັນຈະບໍ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພການປະຕິບັດງານ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ແຫລ່ງຂ່າວທະຫານໂຊມາເລຍກ່າວວ່າ ຝູງບິນເຮລິຄອບເຕີສະຫະລັດ ໄດ້ນຳພາກຳລັງພິເສດໂຊມາເລຍໄປຫາຈຸດບ່ອນໂຈມຕີ ປະມານ 500 ກິໂລແມັດທາງພາກໃຕ້ຂອງນະຄອນ Mogadishu ແລະໄດ້ຍິງໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງລະຫວ່າງການສູ້ລົບ.
ຮອງຜູ້ບັນຊາການອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດໂຊມາເລຍ ຢູ່ເຂດລຸ່ມຂອງເມືອງ Jubba ທ່ານ Ahmed Abdullahi issa ກ່າວວ່າ ກຳລັງໂຊມາເລຍໄດ້ເລີ້ມທຳການໂຈມຕີ ຫລັງຈາກຮູ້ວ່າພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ພາກັນວາງແຜນໂຈມຕີຄ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ພວກຫົວຮຸນແຮງມີປະມານ 100 ຄົນ ທີ່ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່່ໃນເຂດປ່າ ແລະພວກເຮົາໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ສະກັດກັ້ນການໂຈມຕີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ສັງຫານ 13 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 10 ຄົນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊາກສົບຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງຢູ່ໃນເມືອງ Kismayo ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ແຫລ່ງຂ່າວຮັກສາຄວາມປອດໄພທ້ອງຖິ່ນກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງ al-Shabab ໄດ້ໂຈມຕີຄ້າຍກ່ອນ ແຕ່ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່່ໄປ. ແຫລ່ງຂ່າວກ່າວເພີ້ມ ວ່າ ຫລັງຈາກໄດ້ຂັບໄລ່ພວກໂຈມຕີຖອຍໄປ ກຳລັງລັດຖບານໄດ້ຮ້ອງກຳລັງໜູນຫລັງ ແລະໂຈມຕີພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ລີ້ຊອນຢູ່ນັ້ນ.
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