ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ບອກໃຫ້ພະແນກພາສາໂຊມາເລຍ
ຂອງວິທະຍຸ VOA ຊາບວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຫລາຍໆຄັ້ງ ໃນວັນສຸກວານນີ້
ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງໂຊມາເລຍນັ້ນ ແມ່ນແນໃສ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ກອງບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດປະຈໍາທະວີບອາຟຣິກາ ຫລື AFRICOM ໄດ້
ອອກຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງໃນເວລາຕໍ່ມາຂອງມື້ວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ກໍາລັງ
ຂອງຕົນໄດ້ສັງ ຫານ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍຫລາຍຄົນ” ໃນການໂຈມຕີສອງຄັ້ງໃສ່ກຸ່ມ
ກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ.
AFRICOM ກ່າວອີກວ່າ "ດຽວນີ້ພວກເຮົາກໍາລັງຕີລາຄາຜົນການໂຈມຕີເຫລົ່ານັ້ນຢູ່."
ທ່ານ Jama Mohamed Qurshe, ປະທານເມືອງ Qandala, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພະແນກ
ພາສາໂຊມາເລຍຂອງວິທະຍຸ VOA ວ່າ ລູກສອນໄຟຫລາຍໆລູກໄດ້ຍິງໄປຖືກຖານ
ທັບຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ຢູ່ບ້ານ Buqa ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງໃຕ້ ຫ່າງຈາກເມືອງ
ຂອງທ່ານ 60 ກິໂລແມັດ ໃນເຂດເຄິ່ງປົກຕົນເອງ Puntland.
ທ່ານ Qurshe ຍັງເວົ້າອີກວ່າ "ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມາຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ ກໍ
ແມ່ນວ່າ ລູກສອນໄຟຫົກລູກໄດ້ຍິງໄປຖືກຖານທັບຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ
ຢູ່ໃນເຂດພູຜາ. ຄົນຢູ່ອາໄສ ແລະຄົນລ້ຽງສັດໃນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມແຕກຕື່ນ ແລະພາ
ກັນຫລົບໜີ ຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ."
ທ່ານອະທິບາຍວ່າ ກ່ອນຈະມີການໂຈມຕີ ຄົນອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງເຮືອບິນມາ.
ສ່ວນລາຍລະອຽດຂອງການໂຈມຕີນັ້ນ ຍັງບໍ່ມີໃຜຮູ້ແຈ້ງເທື່ອ ຍ້ອນວ່າຂົງເຂດນັ້ນ
ແມ່ນຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ຊຶ່ງຄົນທ້ອງຖິ່ນເວົ້າວ່າ ມີແຕ່ພວກຫົວຮຸນແຮງເທົ່ານັ້ນ
ຈຶ່ງເຂົ້າໄປໃນເຂດນັ້ນໄດ້. ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນພາກັນສົງໄສວ່າ ການ
ໂຈມຕີທາງອາກາດນັ້ນແມ່ນແນໃສ່ພວກຜູ້ນໍາຂັ້ນສູງ ແລະບາງທີອາດຈະແມ່ນຫົວ
ໜ້າສູງສຸດຂອງກຸ່ມກໍເປັນໄດ້.
ສາຂາຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໃນເຂດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງໂຊມາເລຍ ແມ່ນ
ນໍາພາໂດຍ Sheikh Abdulkadir Mumin ຊຶ່ງເປັນອະດີດນັກສອນສາສະໜາ
ຂອງພວກ al-Shabab ທີ່ໄດ້ສາບານຕົວວ່າຈະຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ທ້າວ Abu Bakr
al-Baghdadi ທີ່ເປັນຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນປີ 2015. ແລະໃນປີ 2016
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ກໍານົດວ່າທ້າວ Mumin ແມ່ນຜູ້ກໍ່ການ
ຮ້າຍລະດັບໂລກ.
ນັບແຕ່ໄດ້ມີສາຂາຂອງພວກ IS ໂຜ່ຕົວຂຶ້ນມາ ໃນເດືອນຕຸລາ 2015, ພວກຫົວ
ຮຸນແຮງ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີຢ່າງຮ້າຍແຮງຢ່າງໜ້ອຍ
4 ຄັ້ງຢູ່ໃນເຂດ Puntland.
ໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້ ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ຍຶດເອົາ ເມືອງ Qandala ເປັນ
ເວລາສັ້ນໆ ກ່ອນໜ້າທີ່ພວກເຂົາຈະຖືກຂັບໄລ່ໜີ ໂດຍລັດຖະບານຂອງເຂດ Puntland.
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