ໂຊມາລີຢືນຢັນວ່າ 10 ຄົນ ທີ່ທະຫານຍິງຜິດນັ້ນ ເປັນພົນລະເຮືອນ

ກອງທັບໂຊມາລີກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຂອງຕົນທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກກຳລັງທະຫານສະຫະລັດນັ້ນ ຫລົງຍິງຊາວໂຊມາລີຕາຍ 10 ຄົນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນລວມມີເດັກນ້ອຍ
ຢູ່ສາມຄົນ ໃນໄລຍະທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງ Bariie ໃນຕອນເຊົ້າໆວັນສຸກ
ວານນີ້.
ນາຍພົນ Ahmed Jimale Irfid ຫົວໜ້າທະຫານໂຊມາລີທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອແຕ່ພຽງ ອົງການດຽວເທົ່ານັ້ນ ຈາກນະຄອນ Mogadishu ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ມີພົນລະເຮືອນ 10 ຄົນຊຶ່ງລວມທັງເດັກນ້ອຍ ແລະຜູ້ເຖົ້າໄດ້ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ບຸກເຂົ້າກວດຄົ້ນຢູ່ຟາມ ແຫ່ງໜຶ່ງໃນເມືອງ Bariire ຊຶ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນ Mogadishu ປະມານ 55 ກິໂລແມັດ ໄປທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້.
ທ່ານນາຍພົນກ່າວອີກວ່າ “ໃນບໍ່ໄດ້ເປັນການກະທໍາແບບມີເຈດຕະນາ. ມັນແມ່ນອຸປະ
ຕິເຫດ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກັນລະຫວ່າງກຳລັງທະຫານ ແລະພວກຊາວສວນທ້ອງ
ຖິ່ນຢູ່ໃນເຂດນັ້ນ.”
ນາຍພົນ Ifrid ກ່າວເພີ້ມວ່າ “ໃນຕອນເຊົ້າໆຂອງວັນສຸກວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຍັງມືດໆຢູ່
ນັ້ນ ກຳລັງທະຫານຂອງພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຜິດຄິດວ່າ ພວກຊາວສວນທ້ອງຖິ່ນເຫລົ່ານັ້ນ
ວ່າເປັນພວກສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ al-Shabab. ພວກຊາວສວນຈຳນວນນຶ່ງຕິດອາວຸດ,
ໄດ້ມີການຍິງອອກມາຄັ້ງໜຶ່ງ, ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເລີ້ມຍິງກ່ອນ ແລະນັ້ນ
ແມ່ນວ່າສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດຂຶ້ນ.”
ທ່ານນາຍພົນກ່າວອີກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຢືນຢັນຕໍ່ທ່ານວ່າ ພວກທີ່ເສຍຊີວິດໃນ
ອຸປະຕິເຫດດັ່ງກ່າວນີ້ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນພົນລະເຮືອນແລະຊາວນາຊາວສວນ. ໃນບໍ່ເປັນ
ຄວາມຈິງທີ່ເວົ້າ ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເປັນສະມາຊິກ al-Shabab ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະ
ບານໄດ້ເວົ້າ ໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ. ຊາກສົບຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນຳໄປໂຮງໝໍໃນນະຄອນ Mogadishu ແລະ ທຸກຄົນສາມາດໄປເບິ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ ຖ້າຫາກຕ້ອງການ.”
ນາຍພົນ Irfid ກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ ກຳລັງທະຫານສະຫະລັດຈຳນວນນຶ່ງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໃນລະ
ຫວ່າງທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານກໍບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າແມ່ນລວມຢູ່ໃນກຳລັງທະຫານທີ່ຍິງພວກພົນລະເຮືອນເຫລົ່ານັ້ນຫລືບໍ່.
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