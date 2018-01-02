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ໂຊມາເລຍ ກ່າວຫາຫ້າຄົນ ວ່າທຳການ ໂຈມຕີ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 500 ຄົນ

ທະຫານໂຊມາລີຄົນນຶ່ງ ກຳລັງຊ່ວຍພົນລະເຮືອນ ທີ່ໄດ້ຮັບ ບາດເຈັບ ຈາກການວາງລະເບີດທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ບັນດາ​ໄອ​ຍະ​ການ​ໂຊ​ມາລີ ​ໄດ້​ຍື່ນ​ຟ້ອ​ງ ກ່າວ​ຫາ​ຜູ້​ຊາຍ​ຫ້າ​ຄົນ​ ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ ການວາງ​
ລະ​ເບີດ​ລົດ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ຕຸລາ ​ໃນ​ນະຄອນໂມ​ກາ​ດິຊູ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ 512 ຄົນ​ເສ​ຍຊີວິດ​ ທີ່​ເປັນການ​ເສຍ​ຊີວິດ​ເທື່ອ​ດຽວຮ້າຍ​ແຮງທີ່​ສຸດ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຢູ່ໃນ​ອາ
​ຟຣິກາ.

ຜູ້​ຊາຍສີ່ຄົນ​ທີ່​ຖືກກ່າວ​ຫາ ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ການ​ກັກ​ຂັງ ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ​ແລະ​ໄດ້​ປາກົດ​ໂຕ ​ຢູ່ສານອາຊາຍາກໍາສົງຄາມ ທະຫານ ຢູ່​ນະຄອນ​ໂມ​ກາ​ດິຊູ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໃນ​ຂະນະ
​ທີ່​ຜູ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ ​ຄົນ​ທີ​ຫ້າກຳລັງ​ຫລົບໜີຢູ່.

ຮວມຢູ່​ໃນ​ການກ່າວ​ຫາ ​ມີ​ ທ້າວຮາ​ຊານ ອາ​ເດິ​ນ ອີ​ສັກ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າຂັບ​ລົດ ​ທີ່​ມີ​
ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ໃຊ້ ໃນ​ການວາງ​ລະ​ເບີດ​ສະຫຼະ​ຊີບ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ​ໃນ​ມື້​ນັ້ນ.

ຫົວໜ້າ​ສານ​ອາຊາ​ຍາ​ກຳ​ສົງ​ຄາມ​ທະຫານ ພັນ​ເອກ​ຮາ​ຊານ ອາລີ ​ເນີ ຊຸດ ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ
​ຫາວ່າ ທ້າວ​ອີ​ສັກ ປະສານ​ງານ​ໃນການ​ໂຈມ​ຕີ ​ແລະ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ນາມ​ຫົວໜ້າ​ວາງລະ
​ເບີດ ​ແລະ​ອາດຊະຍາ​ກຳ​ຢູ່ໃນ​ເຂ​ດ​ເມືອງ​ໂມ​ກາ​ດິຊູ ​ສຳລັບກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ອານ-ຊາ​ບັບ.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໂຊ​ມາລີ​ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ທີ່ ອານ-ຊາ​ບັບ​ ​ໄດ້​ຢູ່​
ເບື້ອງ​ຫລັງການ​ໂຈມ​ຕີໃນ​ເດືອນ​ຕຸລາ ​ເຖິງ​ແມ່ນວ່າ​ກຸ່ມ​ດັ່ງກ່າວຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ
​ຮັບຜິດດ​ຊອບ. ອານ-ຊາ​ບັບ ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ການ​ໂຈມ​ຕີວາ​ງລະ​ເບີດ ສະຫຼະ​ຊີບ​ໃສ່​ລົດ
​ແລະ​ທາງ​ພື້ນ​ດິນ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ແຮງ​ຫລາຍ​ສິບ​ເທື່ອ​ໃນ​ນະຄອນ​ໂມ​ກາ​ດິຊູ​ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​
ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ທີ່​ມັກ​ຈະແນ​ໃສ່​ໂຮງ​ແຮມ ຮ້ານ​ອາຫານ ​ແລະ​ບ່ອນ​ສາທາລະນະ​ຕ່າງໆ
ບ່ອນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບບາດ​ເຈັບ​ສູງ​ຂຶ້ນ.

ບັນດາຜູ້ຖຶກກ່າວຫາ ທ້າວອັບດີເວລີ ອາເມັດ ດີຣີເຢ ທ້າວອັບດູນ ອັບດີ ວາຊາມີ ທ້າວຮາຊານ ອາເດິນ ອາເຊັກ ແລະທ້າວມຸກຕາ ຮາຊານ ປາກົດໂຕຢູ່ຕໍ່ໜ້າສານ.
ບັນດາຜູ້ຖຶກກ່າວຫາ ທ້າວອັບດີເວລີ ອາເມັດ ດີຣີເຢ ທ້າວອັບດູນ ອັບດີ ວາຊາມີ ທ້າວຮາຊານ ອາເດິນ ອາເຊັກ ແລະທ້າວມຸກຕາ ຮາຊານ ປາກົດໂຕຢູ່ຕໍ່ໜ້າສານ.

ທ້າວ​ອີ​ສັກ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ມື້​ທີ່ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ​ໂດຍ​ກຳລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຫລັງ​ຈາກ
​ໄດ້​ຍ່າງ​ໜີ​ຈາກ​ລົດ​ຕູ້​ໂຕ​ໂຍຕ້າ ນົວ. ລັດຖະມົນຕີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພກະ ຊວງ​ພາຍ​ໃນ ທ່ານ
​ໂມ​ຮໍາ​ເມັດ ອາ​ບູກາ ອິສ​ໂລ ກ່າວ​ວ່າ ທ້າວ​ອິສັກ ບໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ດືງຂະ​ນວນ​ລ​ະເບີ​ດ
ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ​ແຕ່​ໄດ້​ລໍຖ້າ​ຜູ້​ຂັບ​ລົດ​ຄົນ​ອື່ນ​ມາ​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ແທນ​ລາວ.

ອີງ​ຕາມ​ແຫ​ລ່ງສື​ບລັບ​ໂຊ​ມາລີ ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ອານ-ຊາ​ບັບ ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງໃຈ​ໃຫ້​ລົດ​ບັນ
ທຸກໃຫຍ່ຜ່ານ​ກາຍ​ດ່ານ​ກວດ ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ລົດ​ຕູ້ ​ແລະ​ເລີ້ມ​ໂຈມ​ຕີ​ຄ້າຍ ທີ່​ຫາ​ກໍ​ເປີດ
​ເປັນ​ຄ້າຍເຝິກຊ້ອມ​ທະຫານ​ເທີກີ​ ຢູ່ໃນ​ນະຄອນ​ໂມ​ກາ​ດິຊູ.

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