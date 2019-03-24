ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງການລັດຖະບານ ໂຊມາເລຍ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ໂມກາດິຊູ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ກົດປຸ່ມລະເບີດລົດ, ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່
ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 10 ໄດ້ເສຍຊີວິດ, ລວມທັງຮອງລັດຖະມົນຕີທ່ານນຶ່ງ. ບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໜ່ວຍບໍລິການລົດສຸກເສີນ ທີ່ບໍ່ຄິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຽງແຫ່ງດຽວຂອງນະ
ຄອນຫຼວງ ໂມກາດິຊູ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບເອົາພົນລະເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ເກືອບ 10 ຄົນ.
ອີງຕາມຜູ້ເຫັນເຫດການນັ້ນ, ການໂຈມຕີໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອມືລະເບີດສະຫຼະຊີບ ໄດ້ລະ
ເບີດລົດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍລະເບີດຂອງລາວ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າປະຕູທາງເຂົ້າຂອງພື້ນທີ່ໆມີຕຶກ
ຂອງກະຊວງສອງແຫ່ງ, ເຊິ່ງແມ່ນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ
ການຟື້ນຟູ.
ທ່ານ ອາເມັດ ໂມຮາເມັດ ອີມານ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ
ແລະ ການຟື້ນຟູ ຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດຈາກການໂຈມຕີໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກ ໂຊມາ
ເລຍ ວ່າ “ລົດລະເບີດໄດ້ແຕກຢູ່ປະຕູທາງເຂົ້າແຫ່ງນຶ່ງໃນບໍລິເວນກະຊວງ ແລະຫຼັງ
ຈາກນັ້ນພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ພົກພາປືນກົນ ກໍໄດ້ບຸກເຂົ້າໃນຕຶກຕ່າງໆ, ຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງ
ຮຸນແຮງກັບກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ.”
ທ່ານ ອີມານ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ພວກນັກໂຈມຕີບາງຄົນໄດ້ບຸກໄປຫາຕຶກຕ່າງໆ ເພື່ອພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະເອົາພະນັກງານບາງຄົນເປັນຕົວປະກັນ ກ່ອນພວກເຂົາຈະຖືກຍິງໂດຍ
ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ.
ສະມາຊິກສະພາ ໂຊມາເລຍ ທ່ານ ໂມຮາມັດ ອັບດຸລລາ ອາເມັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ລະ
ເບີດຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ແຕກ ຈົນເຮັດໃຫ້ລົດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເກືອບບິນຂຶ້ນ. ແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເຫັນມືປືນຢ່າງໜ້ອຍສີ່ຄົນ ໃນຊຸດເຄື່ອງແບບຂອງລັດຖະບານ ບຸກ
ເຂົ້າໄປໃນຕຶກ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ເຫັນສົບພົນລະເຮືອນຜູ້ເສຍຊີວິດສີ່ຄົນ ແລະ ຄົນ
ອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບນອນຢູ່ຕາມຖະໜົນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໂຊມາເລຍ ສາມາດທີ່ຈະອົບພະ
ຍົບພະນັກງານລັດຖະບານຫຼາຍສິບຄົນ ອອກຈາກຕຶກພວກນີ້ຢ່າງກະທັນຫັນຫລັງ
ຈາກການໂຈມຕີ, ແຕ່ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີນັ້ນ ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ຍິງທ່ານ
ອີບຣາຮິມ ອັບດາລລາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ, ຜູ້ທີ່ຍັງເປັນສະມາຊິກ
ສະພາ ໃນສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ໂຊມາເລຍ ດ້ວຍ.
ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ອາລຊາບັບ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ກຸ່ມຂອງຕົນ
ແມ່ນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຫຼາຍ
ຄົນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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