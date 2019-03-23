ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ກຸ່ມ​ອາ​ລ​ຊາ​ບັບ ອ້າງ​ເອົາ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ ໂມ​ກາ​ດິ​ສ​ຊູ ຂອງ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ອາ​ລ​ຊາ​ບັບ ເລີ້ມ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ແບບ​ຊັບ​ຊ້ອນ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂມ​ກາ​ດິ​ສ​ຊູ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດ​ການ​ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່.

ລະ​ເບີດ​ລົດ​ໄດ້​ແຕກ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ຄຸ້ມ​ແຊນ​ກາ​ນີ (Shangani) ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂມ​ກາ ​ດິ​ສ​ຊູ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້.

ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດ​ການ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລະ​ເບີດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່​ຕຶກ​ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານ​ແລະ​ວຽກ​ການ​ທົ່ວ​ໄປ ກະ​ຊວງບູ​ລະ​ນະ​ສ້າງ​ສາ ແລະ​ເຄ​ຫະ​ສະ​ຖານ. ນອກນັ້ນ​ແລ້ວ ກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ຕຳ​ຫຼວດ​ປະ​ຈຳ​ເຂດ ກໍ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ດັ່ງ​ກ່າວນຳ​ດ້ວຍ.

ລະ​ເບີດ​ລູກ​ທີ​ສອງ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ໄດ້​ແຕກ​ຂຶ້ນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ນາ​ທີ​ຕໍ່​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ດຽວ​ກັນ. ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດ​ການ​ກ່າວ​ວ່າ ເຫດ​ລະ​ເບີດ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ລົດ​ອີກ​ຄັນ​ນຶ່ງ ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ ​ໄດ້​ຖືກ​ໃຊ້​ໂດຍ​ພວກ​ມື​ປືນ. ອີງ​ຕາມ​ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດ​ການ​ແລ້ວພວກ​ມື​ປືນ​ຈຸນີ້​ໄດ້​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຕຶກ​ອາ​ຄານ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ສຽງ​ປືນ​ໄດ້​ດັງ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຕຶກ​ອາ​ຄານ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ທັງ​ສອງ. ໂດຍ​ຜ່ານ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທີ່​ເປັນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງ​ຕົນ ກຸ່ມ​ອາ​ລ​ຊາ​ບັບ​ຍັງ​ກ່າວ​ອ້າງວ່າ ນັກລົບ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຕຶກ​ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານ​ແລະ​ວຽກ​ການ​ທົ່ວ​ໄປ ແລະກະ​ຊວງ​ບູ​ລະ​ນະ​ແລະ​ເຄ​ຫະ​ສະ​ຖານ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃດໆ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ຂໍ​ສະ​ຫງວນ​ຊື່ ກ່າວ​ວ່າ ພະ​ແນກ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ປະ​ເທດໄດ້​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ ມາ​ໄດ້​ນຶ່ງອາ​ທິດ​ແລ້ວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປ​ັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG