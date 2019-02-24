ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ກ່າວວ່າ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ລັດຖະ
ບານກາງ ໂຊມາເລຍ ໄດ້ຖືກຍິງຕາຍໃນວັນເສົາວານນີ້ໃນນະຄອນຫຼວງໂມກາດີຊູ.
ພວກຫົວຮຸນແຮງ ອາລ-ຊາບັບ ທີ່ພົກພາປືນສັ້ນ ໄດ້ຍິງສະມາຊິກສະພາ ທ່ານໂອສ
ມານ ອີລມີ ໂບກໍເຣ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢ້ຽມຢາມເຮືອນໃໝ່ຂອງທ່ານ ທີ່ກຳລັງຢູ່ພາຍ
ໃຕ້ການກໍ່ສ້າງໃນຄຸ້ມບ້ານ ກາຣານ ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນ ໂມກາດີຊູ ອີງຕາມ
ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການ.
ຖະແຫຼງການທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍວິດທະຍຸ ອັນດາລັສ, ເຊິ່ງແມ່ນກະບອກສຽງຂອງກຸ່ມ
ກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ບັນດາສະມາຊິກ ມູຈາຮາດິນ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຍິງ ແລະ
ສັງຫານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ດົນທີ່ສຸດ ຂອງລັດຖະບານນອກ
ສາສະໜານັ້ນ.” ກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ເປັນພັນທະມິດກັບ ອາລ-ໄກດາ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ໂບກໍເຣ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນທັນທີ ກ່ອນໜ່ວຍກູ້ໄພເດີນທາງ
ໄປເຖິງ.
ທ່ານໂບກໍເຣ ໄດ້ເປັນສະມາຊິກອາວຸໂສທີ່ສຸດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໂຊມາເລຍ ໃນປັດ
ຈຸບັນ. ທ່ານເຄີຍເປັນພັນໂທທະຫານ ແລະ ຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ເປັນຮອງໂຄສົກສະພາ ຊຶ່ງເວລາ
ນັ້ນຢູ່ໃນລັດຖະບານໃໝ່ໂຊມາເລຍ (TFG) ໃນປີ 2017, ແຕ່ທ່ານໄດ້ລາອອກເນື່ອງ
ຈາກເຫດຜົນທີ່ພົວພັນກັບສຸຂະພາບໃນປີ 2010.
ນຶ່ງໃນຈຳນວນເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ດາເຮີຣ ອາມິນ
ແຈສໂຊ ແມ່ນນຶ່ງໃນຜູ້ທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບຂ່າວການສັງຫານ ແລະໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ
ທ່ານ ໂບກໍເຣ ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດັ່ງກັບຜູ້ສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ນັກເຈລະຈາ.
ທ່ານແຈສໂຊ ກ່າວວ່າ “ທ່ານເປັນຄົນມັກສັນຕິພາບ ຜູ້ອາວຸໂສສຸດ ແລະນຶ່ງໃນບັນດາ
ສະມາຊິກທີ່ຫ້າວຫັນຫຼາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.”
ທ່ານ ໂບກໍເຣ ເປັນສະມາຊິກສະພາຄົນທຳອິດທີ່ຖືກສັງຫານໃນນະຄອນຫຼວງໂມກາ
ດິຊູ ປີນີ້.
ຍັງບໍ່ມີໃຜອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບເທື່ອຕໍ່ການສັງຫານດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວ່າ ພວກຫົວຮຸນ
ແຮງອາລ-ຊາບັບ ມັກຈະເອົາຜົນງານ ກ່ຽວກັບ ການສັງຫານບັນດາສະມາຊິກສະພາ
ແຫ່ງຊາດ, ບັນດາລັດຖະກອນ, ພະນັກງານລັດຖະບານອື່ນໆ ແລະບັນດານັກເຄື່ອນ
ໄຫວພົນລະເຮືອນທີ່ຖືກຄັດເລືອກ.
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