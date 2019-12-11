ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໂຊມາເລຍ ໄດ້ຍິງຜູ້ໂຈມຕີຫ້າຄົນເສຍຊີວິດ ທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການບຸກໂຈມຕີໃນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ໂຮງແຮມຫຼູແຫ່ງນຶ່ງ ໃກ້ກັບທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຢ່າງໜ້ອຍຫ້າຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກຊ່ວຍເຫຼືອອອກມາ.”
ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍນັ້ນ ແມ່ນອະດີດຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພສາມຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕາຍໃນລະຫວ່າງການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ.
ໂຄສົກລັດຖະບານ ໂຊມາເລຍ ທ່ານ ອິສມາແອລ ມຸກຕາ ໂອມາ ໄດ້ຢືນຢັນໃນທວິດເຕີຂອງທ່ານວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທັງໝົດຫ້າຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ການປະຕິບັດການແມ່ນ “ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.”
ການປະເຊີນໜ້າກັນໄດ້ແກ່ຍາວດົນ 7 ຊົ່ວໂມງ ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງຢູ່ພາຍໃນໂຮມແຮມສອງຊັ້ນນັ້ນ. ມັນເປັນຄັ້ງທີສາມທີ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີໂຮງແຮມດຽວກັນໃນບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມາ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ຕຳຫຼວດໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອ 82 ຄົນອອກມາຈາກໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວ. ສະມາຊິກສະພາຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບເລັກນ້ອຍ.