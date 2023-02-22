ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໂຊມາເລຍ ໄດ້ສິິ້ນສຸດການຢຶດຕຶກອາຄານບ້ານພັກຫຼັງນຶ່ງ ຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງອາລ-ຊາບາບ ເປັນເວລາ 7 ຊົ່ວໂມງທາງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະບານໂຊມາເລຍ.
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ສັງຫານ 10 ຄົນ ແລະອີກ 7 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຮວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ 4 ຄົນ ທີ່ພົວພັນໃນການປະຕິບັດງານເພື່ອຍຸດຕິການຢຶດອາຄານດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍແມ່ນພົນລະເຮືອນທີ່ໄຮ້ດຽງສາ ແລະ “ວິລະຊົນ.”
ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງ 4 ຄົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.
ພວກຫົວຮຸນແຮງ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີບ້ານພັກ ທີ່ປິ່ນປົວສະມາຊິກຂອງກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຝ່າຍລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນເຂດພາກກາງຂອງໂຊມາເລຍ.
ປະຊາຊົນຄົນນຶ່ງທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພກ່າວວ່າ “ສຽງລະເບີດໄດ້ດັງຂຶ້ນ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຄືກັບສຽງລະເບີດທົ່ວໄປແລະຂ້ອຍເອງກໍຮູ້ສຶກບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດ ແຕ່ໝູ່ຂອງຂ້ອຍບໍ່ຄິດວ່າມັນແມ່ນສຽງລະເບີດ.”