ກອງທັບ ໂຊມາເລຍ ປົດປ່ອຍເມືອງທີ່ສຳຄັນ ຈາກພວກຫົວຮຸນແຮງ ອາລ-ຊາບັບ

ກອງທັບໂຊມາເລຍ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປົດປ່ອຍເຂດແດນຈາກພວກ ອາລ-ຊາບັບ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ລວມທັງເມືອງຍຸດທະສາດແຫ່ງນຶ່ງທີ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ 15 ປີ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ໂມຮາເມັດ ເດຊານ (Mohamed Dhaysane) ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງ ໂມກາດິສຊູ, ປະເທດ ໂຊມາເລຍ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ກອງທັບໂຊມາເລຍໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ກອງກຳລັງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີຄັ້ງໃໝ່ ຕໍ່ພວກນັກລົບ ອາລ-ຊາບັບ ແລະ ໄດ້ຍຶດຄືນເມືອງນ້ອຍ ວາໂບ ແຕ່ເປັນເມືອງຍຸດທະສາດ ແລະ ໝູ່ບ້ານທີ່ສຳຄັນຫຼາຍແຫ່ງໃນແຂວງ ກາລກາດັດ ທາງພາກກາງຂອງປະເທດ.
ກອງທັບບົກ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍທະຫານບ້ານຊົນເຜົ່າ ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຈມຕີຢ່າງໜັກກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ອິສລາມ ເລີ່ມຕົ້ນໃນຕອນເຊົ້າໆຂອງວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມຜູ້ກວດກາພິເສດເມືອງ ມາຮາສ ທ່ານ ມູມິນ ໂມຮາເມັດ ຮາລາເນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົມກັບວີໂອເອທາງໂທລະສັບເມື່ອວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.
ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທ່ານ ອັບດຸລລາຮີ ອາລີ ອານອດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດຕໍ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ.
ທ່ານ ອານອດ ກ່າວວ່າ “ກອງກຳລັງໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາເມືອງ ວາໂບ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງທີ່ໃຫຍ່,” ທ່ານເວົ້າຕື່ມວ່າ “ມື້ຄືນນີ້ກອງກຳລັງໄດ້ຍຶດເອົາບ້ານ ວາໂຮລ, ແລະ ວານນີ້ໄດ້ເມືອງ ແອລບໍ ແລະ ແອລໂກຣອຟ.”
ທ່ານໂຄສົກໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂດແດນທີ່ຖືກປົດປ່ອຍດັ່ງກ່າວ “ແມ່ນເຂດທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ໜາແໜ້ນ ທີ່ມີນ້ຳສ້າງ, ມີເອກະລັກ ແລະ ດິນກະສິກຳ.”
ກຸ່ມ ອາລ-ຊາບັບ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການກ່າວອ້າງຂອງກອງທັບບົກ ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂ້າທະຫານ 15 ຄົນ, ລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່, ໃນການວາງລະເບີດ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັນຢູ່ເຂດນອກຂອງເມືອງ ມາຮາສ.
ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ຂະຫຍາຍການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົານັບຕັ້ງແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ຮາຊານ ເຊກ ມູຮາມັດ ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ ໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ປະຕິຍານ ທີ່ຈະ “ເຮັດສົງຄາມຢ່າງສຸດກຳລັງ” ກັບກຸ່ມ ອາລ-ຊາບັບ.
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້, ລັດຖະບານໂຊມາເລຍ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງກຳລັງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງ ອາລ-ຊາບັບ 200 ຄົນ ໃນໄລຍະ 4 ວັນ.