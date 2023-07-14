ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ຄິດເຫັນຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະປະເທດອື່ນກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຕຳຫຼວດຂອງຕົນກັບປັກກິ່ງວ່າ ມັນເປັນ "ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບຂອງພາກພື້ນປາຊີຟິກ" ແລະກ່າວວ່າ ຈີນຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ 1,500 ຄົນ ໃນດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດ ແລະການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ສະຫະລັດ, ອອສເຕຣເລຍ, ນິວຊີແລນ ແລະ ພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມານາເຊ ໂຊກາແວ (Manasseh Sogavare) "ປະກາດ" ລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຕຳຫຼວດທີ່ໄດ້ເຊັນກັນຢູ່ໃນປັກກິ່ງໃນວັນຈັນ ຜ່ານມານັ້ນ ໃນທັນທີທັນໃດ, ທ່າມກາງຄວາມກັງວົນວ່າ ມັນຈະພາໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນ ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວຕື່ມອີກ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຫ້ອງການຂອງທ່ານໂຊກາແວກ່າວວ່າ ປະເທດໝູ່ເກາະມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກແຫ່ງນັ້ນ ໄດ້ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານການຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງຕົນ, ແລະຕຳຫຼວດຈີນຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານຕຳຫຼວດເພີ້ມເຕີມໃສ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະນິວຊີແລນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
"ບໍ່ມີໃຜມີການຜູກຂາດດ້ານຄວາມຮູ້," ຖະແຫລງການນັ້ນເວົ້າ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງເພນນີ ວອງ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ “ສະແດງທັດສະນະທີ່ຈະແຈ້ງຂອງອອເຕຣເລຍ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ” ໃນການພົບປະກັບນັກການທູດສູງສຸດ ຂອງຈີນ, ທ່ານ ຫວັງ ຢີ ທີ່ນະຄອນຫລວງຈາກາຕາ ໃນຄືນວັນພະຫັດວານນີ້.