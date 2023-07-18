ຜູ້ນໍາຂອງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ການຕໍາໜິວິຈານ ຂອງຄວາມສໍາພັນທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດທ່ານ ກັບ ຈີນ, ໂດຍກ່າວວ່າ ສະຫະ ລັດ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ບໍ່ມີຫຍັງຕ້ອງຢ້ານ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມານາສເຊ ໂຊກາແວ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ທີ່ການຖະ ແຫຼງຂ່າວລຸນຫຼັງທີ່ທ່ານກັບຄືນມາຈາກການຢ້ຽມຢາມຈີນ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ພົບປະກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ແລະບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຄົນອື່ນໆ.
ທ່ານໂຊໂກແວກ່າວວ່າ ນຶ່ງໃນຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ທ່ານໄດ້ລົງນາມໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນັ້ນ ແມ່ນຍົກລະດັບການຮ່ວມມື ທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບ ຈີນ ທີ່ຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານ.
ທັງສະຫະລັດ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມລັບຂອງແຜນການໃໝ່ທາງດ້ານຕໍາຫຼວດ. ຢູ່ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ, ທ່ານໂຊໂກແວ ໄດ້ກ່າວຫາ ສະຫະ ລັດ ແລະອອສເຕຣເລຍວ່າ “ບໍ່ແມ່ນເພື່ອນບ້ານທີ່ດີ” ໂດຍການປະນາມຕໍ່ແຜນ ການຕໍາຫຼວດ.