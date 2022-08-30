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ວັນອັງຄານ, 30 ສິງຫາ 2022
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​ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນ ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໂຈະ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ​ຊົ່ວ​ຄາວ ຕໍ່ກຳ​ປັ່ນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ແຜນ​ທີ່​ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນ

ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຈ້ງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນໄດ້​ປະ​ກາດ​ໂຈະ​ເປັນ​ການ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຕໍ່​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ກຳ​ປັ່ນ​ທັງ​ໝົດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຕົນທຳ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ລະ​ບຽບ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຂຶ້ນ 6 ມື້ ຫຼັງ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ ​ບໍ່ອະ​ນຸ​ມັດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດໃຫ້​ກຳ​ປັ່ນ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ລຳ​ນຶ່ງ​ ​ເຂົ້າ​ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ແລະ​ອາ​ຫານ​ທີ່​ເມືອງ​ຫຼວງ​ໂຮ​ເນຍ​ຣາ. ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດສະ​ຫະ​ລັດເອີ້ນ​ເຫດ​ການນີ້​ວ່າ “ເປັນເລື້ອງ​ທີ່​ໜ້າ​ເສຍ​ໃຈ.”

ທ່ານ​ຈອນ ເຄີ​ບີ ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ດ້ານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ສື່​ສານ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ປະ​ຈຳ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ຂອງວັນ​ຈັ​ນ​ວານນີ້ ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຈີນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ.

ທ່ານ​ເຄີ​ບີ​ກ່າວ​ວ່າ “ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ຈີນທຳ​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ແລະ​ບີບ​ບັງ​ຄັບໃຫ້ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ໃນ​ທົ່ວ​ຂົງ​ເຂດ​ອິນ​ໂດ-ປາ​ຊີ​ຟິກ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າແລະ​ຮັບ​ໃຊ້​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າ ​ເປັນຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ແບບ​ເຫັນ​ແກ່​ຕົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແທນ​ທີ່​ຈະ​ແມ່ນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທົ່ວ​ໄປ​ສຳ​ລັບ​ຂົງ​ເຂດ​ອິນ​ໂດ-ປາ​ຊີ​ຟິກທີ່​ເສ​ລີ​ແລະ​ເປີດກວ້າງ. ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ໜ້າ​ເສຍ​ໃຈ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຕ້ອງ​ຕິ​ຢ່າງ​ແຮງ​ເວ​ລາ​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນ​ມັນ.”

ກຳ​ປັ່ນ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງ​ ໂອ​ລີ​ເວີ ເຮັນ​ຣີ ໄດ້​ແລ່ນ​ໄປ​ຈອດ​ຢູ່​ປາ​ປົວ​ນິວ​ກີ​ເນຍ​ເພື່ອ​ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ແລະ​ເຄື່ອງ​ຂອງ​ຕ່າງໆ ອີງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ວາ​ລະ​ສານ SeaWaves ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 23 ສິງ​ຫາ​ຜ່ານ​ມານີ້​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ HMS Spey ກໍ​ໄດ້​ຖືກ “ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຈອດ” ຢູ່​ທີ່​ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນ​ຄື​ກັນ.

ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້​ແລ້ວ ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ຂອງ​ອັງ​ກິດ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃດໆ​ຕໍ່​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ທີ​ວ່າ “ກຳ​ປັ່ນ​ລາດ​ຕະ​ເວນ ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ Operation Island Chief ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ການ​ຫາ​ປາ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສະ​ເພາະ​ຂອງ​ຟິ​ຈິ ປາ​ປົວ​ນິວ​ກີ​ເນຍ ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນ ແລະ​ວາ​ນູ​ອາ​ຕູ ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຈອດ​ທີ່​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂອງ​ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນ.”

ຄຳ​ສັ່ງໂຈະ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປ້ອງ​ກັນ ​ບໍ່​ໃຫ້​ກຳ​ປັ່ນ​ເມີ​ຊີ (Mercy) ຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເລີ້ມ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທາງ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ເປັນ​ເວ​ລາ 2 ອາ​ທິດ ຢູ່​ທີ່​ໝູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລມອນ ຮ່ວມ​ກັບ​ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ​ແລະ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ທີ່​ເປັນ​ພາ​ຄີ ເຂົ້າ​ຈອດ​ໄດ້ ຍ້ອນ​ວ່າ​ກຳ​ປັ່ນ​ເມີ​ຊີ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຳ​ປັ່ນ​ໂຮງ​ໝໍ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ລ່ວງ​ໜ້າ ກ່ອນ​ການ​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໂຈະ ອີງ​ຕາມ​ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ລາຍ​ງາ​ນ​ຂ່າວ​ຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ແຈ້ງວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ເມີ​ຊີ ຈະ​ເລີ້ມ​ໃຫ້​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ພວກ​ຄົນ​ເຈັບໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ ທີ 30 ສິງ​ຫາມື້ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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