ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານສກັອດ ມໍຣິສັນ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ສົ່ງຕຳຫຼວດ ທະຫານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ປະມານ 100 ຄົນໄປຍັງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໃນຂະນະທີ່ພວກປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງໃຫ້ລັອກດາວ ຫຼືປິດເມືອງ ເປັນມື້ທີສອງ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ທ່ານມໍຣິສັນ ກ່າວວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂຊໂລມອນ ທ່ານມານາສເຊ ໂຊກາວາເຣ ໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະບົດບາດຂອງອອສເຕຣເລຍກໍຄື “ສະໜອງສະຖຽນລະພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ.”
ທ່ານມໍຣິສັນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ທີ່ຈະແຊກແຊງາເຂົ້າໃນກິດຈະການພາຍໃນຂອງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ. ນັ້ນແມ່ນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າແກ້ໄຂເອົາເອງ.”
ທ່ານໂຊກາວາເຣ ໄດ້ປະກາດການລັອກດາວ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຮເນຍຣາ ແຕ່ຕອນແລງຂອງມື້ວັນພຸດ ໄປຫາແລງວັນສຸກ ຫຼັງຈາກພວກປະທ້ວງປະມານ ນຶ່ງພັນຄົນໄປເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານລາອອກ ຍ້ອນບັນຫາພາຍໃນປະເທດຈຳນວນນຶ່ງ.
ພວກປະທ້ວງໄດ້ຈູດໄຟຈຳນວນນຶ່ງ ເຜົາຄຸ້ມຄົນຈີນ ຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງໂຮເນຍຣາ ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະບຸກໂຈມຕີສະພາແຫ່ງຊາດ.
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