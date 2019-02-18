ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ທະຫານ ອິນເດຍ 4 ຄົນ ແລະ ພົນລະເຮືອນຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກ
ຂ້າຕາຍໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນການຍິງປະທະກັນລະຫວ່າງພວກຫົວຮຸນແຮງ ກັບ ທະຫານ
ໃນແຄວ້ນ ແຄສເມຍ ທີ່ ອິນເດຍ ປົກຄອງນັ້ນ.
ການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເມື່ອພວກຫົວຮຸນແຮງ
ໄດ້ຍິງປືນໃສ່ກອງກຳລັງ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການປະຕິບັດການກວດຄົ້ນ.
ກຸ່ມອິສລາມ ຈາອິສ ອີ ໂມຮຳມັດ ທີ່ອາໄສຢູ່ປະເທດ ປາກິສຖານ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການລະເບີດລົດສະຫຼະຊີບ ທີ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຂະບວນທະ
ຫານເສີມໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ສັງຫານທະຫານຢ່າງໜ້ອຍ 40 ຄົນ ເປັນ
ການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ ໃນພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມວຸ້ນວາຍ
ນັ້ນ.
ອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວຫາ ປາກິສຖານ ວ່າ ສະໜອງທີ່ຫຼົບລີ້ໃຫ້ກຸ່ມ ຈາອິສ ອີ ໂມຮຳມັດ
ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ອິສລາມາບັດ ຢຸດເຊົາສະໜັບສະໜູນກຸ່ມກໍ່ການ
ຮ້າຍ ທີ່ປະຕິບັດການຈາກເຂດແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ລັດຖະບານ ອິສລາມາບັດ ໄດ້ປະຕິເສດການເຊື່ອມໂຍງໃດໆກັບການໂຈມຕີໃນວັນ
ພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ.
ອິນເດຍ ແລະ ປາກິສຖານ ແຕ່ລະຝ່າຍແມ່ນປົກຄອງສ່ວນນຶ່ງຂອງແຄວ້ນ ແຄສເມຍ,
ແຕ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ອ້າງວ່າ ເຂດແດນດັ່ງກ່າວແມ່ນຂອງຕົນທັງໝົດ.
ພວກກະບົດໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບລັດຖະບານ ອິນເດຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1989 ເປັນຕົ້ນມາ, ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ແຄວ້ນ ແຄສເມຍ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ອິນເດຍ ຖືກນຳມາໂຮມກັນກັບພາກ
ສ່ວນທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ປາກິສຖານ ຫຼື ສ້າງຕັ້ງມັນໃຫ້ເປັນປະເທດເອກະລາດຂຶ້ນ
ມາ.
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