ການສັ່ງຊື້ເຮືອບິນລົບ F-16 ໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ 66 ລຳຂອງ ໄຕ້ຫວັນຈາກສະຫະລັດ ຈະບໍ່ແລ້ວສຳເລັດຈົນຮອດປີ 2026 ຍ້ອນບັນຫາດ້ານຊອຟແວ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ຈິວ ໂກ-ເຊັງ (Chiu Kuo-Cheng) ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ອັນເປັນຂີດໝາຍການຫຼ້າຊ້າໃນການນຳສົ່ງອາວຸດຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງ ສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ຫັນຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າໄປໃສ່ ຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກ ຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳການບຸກລຸກໃນປີກາຍນີ້.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງໄດ້ກ່າວວ່າ ການເລື່ອນເວລາແມ່ນຜົນຂອງການລົບກວນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າ, ແຕ່ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ການຫຼ້າຊ້າແມ່ນຍ້ອນບັນຫາຊອຟແວຄວບຄຸມການບິນ.
ທ່ານ ຈິວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ສະພາແຫ່ງຊາດວ່າ “ຕາມຫຼັກການແລ້ວພາຍໃນປີ 2026 ເຮືອບິນທັງໝົດ 66 ລຳຈະຖືກສົ່ງມາຮອດ. ມັນບໍ່ມີບັນຫາກັບສິ່ງນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ.”
ສະຫະລັດ ໄດ້ອະນຸມັດການຂາຍເຮືອບິນລົບ F-16 ຂອງບໍລິສັດ Lockheed Martin ມູນຄ່າ 8 ຕື້ໂດລາໃຫ້ ໄຕ້ຫວັນ ໃນປີ 2019. ເມື່ອມັນແລ້ວສຳເລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ເກາະນັ້ນ ມີເຮືອບິນລົບ F-16 ຫຼາຍກວ່າ 200 ລຳ, ເຊິ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນທະວີບເອເຊຍ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.