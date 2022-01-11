ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງ (SME) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສິນເຊື່ອຈາກກອງທຶນຂອງລັດຖະບານລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອພຽງສ່ວນນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ. ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ນັກທຸລະກິດຂອງສະພາອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າແຫ່ງຊາດໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການດຳເນີນມາດຕະການຂອງລັດຖະບານລາວ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະ ຜ່ານມາສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງ (SME) ໄດ້ພຽງສ່ວນໜ້ອຍບໍ່ເຖິງ 1 ເປີເຊັນຂອງ SME ທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ເພາະກອງທຶນສົ່ງເສີມ SME ຂອງລັດຖະບານມີຈໍານວນຈໍາກັດ. ສ່ວນມາດຕະການຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກທະນາຄານການຄ້າ ເພື່ອຂໍໃຫ້ເລື່ອນການຊຳລະໜີ້ ແລະເພີ້ມວົງເງິນສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ບັນດາ SME ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ກໍມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ບໍ່ເປັນເອກະພາບກັນທັງຍັງປາກົດວ່າ ໄດ້ມີການຕາມທວງຫນີ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວໃນເວລານີ້ ຊຶ່ງລວມເຖິງການຕິດຕາມທວງໜີ້ຈາກບັນດາລູກຈ້າງຂອງ SME ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດຂອງສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ທະນາຄານທຸລະກິດນີ້ ບໍ່ເອກະພາບກັນນະ. ທະນາຄານນຶ່ງເຮັດແນວນຶ່ງ, ທະນາຄານນຶ່ງເຮັດແນວນຶ່ງ. ບັດນີ້ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກຄືກັນ ເຮັດແນວນຶ່ງ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ ມັນມີຄໍາສັ່ງໂລດໃຫ້ປະຕິບັດຄືກັນ. ເຈົ້າຊິເລື່ອນ 3 ເດືອນ, ເລື່ອນ 6 ເດືອນ, ກໍໃຫ້ເຮັດຄືກັນໝົດເນາະ. ດຽວນີ້ ເລີ້ມໄປຢຶດລົດຢຶດລາເຂົາແລ້ວດຽວນີ້. ເລີ້ມຈັບກັນກະມີ. ມັນກໍບໍ່ຄວນຫນາ. ທາງຄະນະກຳມະການຕ້ອງເຮັດໜາ, ໂຕນີ້ຫັ້ນໜະ. ດຽວນີ້ກຳມະກອນຢູ່ນຳເຮົາ 200 ປາຍຄົນມາຫາເຮົາ. ເຂົາຊິຢຶດລົດແລ້ວ ຢາກມາເຮັດວຽກຄືນເນາະ."
ຜ່ານມາກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະຂະໜາດກາງ (SMEs) ຂອງລັດຖະບານລາວ ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເງິນທຶນແກ່ SME ທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໄດ້ພຽງ 638 ລາຍ ຈາກທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 125,800 ລາຍ ໃນທົ່ວປະເທດ ເນື່ອງຈາກລັດຖະບານລາວ ມີເງິນທຶນຈຳກັດທີ່ສົມທົບເຂົ້າໃນກອງທຶນ SMEs ໄດ້ພຽງ 300 ຕື້ກີບເທົ່ານັ້ນ ໃນຊ່ວງປີ 2020 ຫາ 2021 ຊຶ່ງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ຈຶ່ງໄດ້ຂໍການຮ່ວມມືໄປຍັງທະນາຄານທຸລະກິດເພື່ອຂໍໃຫ້ຫລຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະເລື່ອນການຊຳລະໜີ້ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ສຳລັບ SME ທີ່ຖືກກະທົບນັ້ນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານຄຳແພງໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ຢືນຢັນວ່າ:
“ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການປະສານ-ສົມທົບກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ຈຳນວນນຶ່ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຫລຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະເລື່ອນການຊຳລະຕົ້ນທຶນ ສຳລັບບ້ວງເງິນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນໃຫ້ SMEs ຈຳນວນນຶ່ງ ແລະເລັ່ງສະໜອງທຶນຂອງລັດຖະບານ ຈຳນວນ 200 ຕື້ກີບ ສຳລັບປີ 2020 ແລະ 100 ຕື້ກີບ ສຳລັບປີ 2021.”
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນສະໜັບສະໜຸນ SME ກໍມີເງື່ອນໄຂຫຼາຍປະການທີ່ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ SME ທີ່ຖືກກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ທະນາຄານກຳນົດໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈົດທະບຽນ SME ແລະການນຳສະເໜີແຜນການດ້ານລາຍຮັບ ແລະລາຍຈ່າຍ ໃນທຸລະກິດທີ່ຊັດເຈນນັ້ນ.
ທັງນີ້ ລັດຖະບານລາວ ໂດຍກະຊວງການເງິນໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານໂລກ ໃນມູນຄ່າ 40 ລ້ານໂດລາ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການຟື້ນຟູກິດຈະການຂອງບັນດາ SME ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ຊຶ່ງເງິນກູ້ຢືມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄື 34 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບປ່ອຍເປັນເງິນກູ້ໃຫ້ SME ນຳໄປໃຊ້ເພື່ອຟື້ນຟູກິດຈະການ ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາວະປົກກະຕິໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ແລະ 6 ລ້ານໂດລານັ້ນ ສຳລັບນຳໃຊ້ໃນການພັດທະນາທາງດ້ານການບໍລິຫານ ແລະເທັກນິກສະໄໝໃໝ່ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາ SME ໃນລາວ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຈັດສັນເງິນທຶນມູນຄ່າ 1,800 ຕື້ກີບ ເປັນເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາ SME ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ແລະໄດ້ອະນຸມັດເງິນກູ້ແລ້ວ 1,652 ກວ່າຕື້ກີບໃຫ້ກັບ SME ຈຳນວນ 477 ລາຍ ທີ່ຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳແລະ ສິນຄ້າອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກເປັນດ້ານຫຼັກ ຊຶ່ງໄດ້ມີການຖອນເງິນກູ້ດັ່ງກ່າວໄປແລ້ວ ໃນມູນຄ່າ 1,369 ກວ່າຕື້ກີບ ໃນຂະນະທີ່ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ປະເມີນວ່າ ການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງລາວ ເກີດການເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 7,000 ຕື້ກີບ ແລະໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ລາຍຮັບຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 129,690 ລາຍຢ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ໂດຍໃນນີ້ເກີນກວ່າ 97 ເປີເຊັນ ກໍຄື SMEs ນັ້ນເອງ.
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