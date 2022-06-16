ການປະກອບທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ການຮັບເໝົາຈັດສາກຫຼັງ ໃນງານລ້ຽງທົ່ວໄປ

ມີໃຜສັງເກດບໍວ່າ ທຸກໆຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາໄປງານລ້ຽງຕ່າງໆ ຈະມີມຸມນຶ່ງສໍາລັບແຂກຢູ່ທາງໜ້າງານ ສໍາລັບຖ່າຍຮູບ ເພື່ອເປັນທີ່ລະລຶກຢູ່ໃນງານນັ້ນ? ການເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບດ້ານນີ້ ກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍຂອງລູກຄ້າຢູ່ໃນລັດຫລຸຍເຊຍນາ, ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການຕົກແຕ່ງສາກຫຼັງ ຫຼື Backdrops ສໍາລັບຖ່າຍຮູບຢູ່ໃນງານລ້ຽງຕ່າງໆ ເປັນອີກນຶ່ງຈຸດທີ່ສໍາຄັນຂອງງານ ທີ່ແຂກຫຼາຍໆຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ເພາະຊິເປັນມຸມທີ່ໜ້າຮັກ ຊຶ່ງສະແດງອອກເຖິງລັກສະນະຂອງງານ ແລະເປັນຈຸດເດັ່ນສຳຄັນ ທີ່ທຸກໆຄົນຢາກຖ່າຍຮູບໄວ້ເພື່ອເປັນທີ່ລະລຶກ.
ທຸກຄົນສາມາດປະກອບອາຊີບດ້ານນີ້ໄດ້ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດເປັນອາຊີບເສີມ ຫຼືເປັນອາຊີບຫຼັກ, ສາມາດເລີ້ມຕົ້ນດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານນີ້ແບບນ້ອຍໆໄດ້ໃນລັກສະນະທຸລະກິດຄອບຄົວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ທຶນຫຼາຍ, ແລະທີ່ສໍາຄັນ ເຄື່ອງຂອງທີ່ເຮົາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດງານ ເຮົາຍັງສາມາດນໍາກັບຄືນມາໃຊ້ໄດ້ອີກ ເຊັ່ນວ່າ ແຜ່ນສາກດ້ານຫຼັງ ຫຼືເຄື່ອງປະກອບເຂົ້າໃນການຕົກແຕ່ງອື່ນໆ.
ນາງອາເລັກຊິສ, ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດຫຼຸຍເຊຍນາ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນດໍາເນີນກິດຈະການດ້ານນີ້ມາແບບຈິງຈັງໃນຊ່ວງເດືອນພະຈິກຂອງປີ 2021, ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນກໍມາຈາກທີ່ນາງເປັນຄົນມັກຕົກແຕ່ງສະຖານທີ່ ຈັດເອ້ເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆເລັກໆນ້ອຍໆໃນງານຂອງຄອບຄົວໝູ່ເພື່ອນ ແລະບ່ອນອື່ນໆ. ເມື່ອຫຼາຍໆຄົນເຫັນຜົນງານຂອງລາວ ກໍມັກໃນແນວຄວາມຄິດ ແລະຕິດຕໍ່ໃຫ້ໄປຕົກແຕ່ງໃນງານຂອງພວກເຂົາ ແລ້ວກໍເລີ້ມເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ຊຶ່ງນາງອາເລັກຊິສ ໄດ້ອະທິບາຍຫຼືເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ:
“ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຂະນ້ອຍຮຽນມາຈາກເວັບໄຊທ໌ຢູທູບ, ແລະນອກນັ້ນ ນ້າສາວຂອງຂະນ້ອຍເອງ ເພິ່ນກໍເປັນຄົນມັກເຮັດກິດຈະກໍາດ້ານນີ້ຢູ່ແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນ ຂະນ້ອຍກໍເລີ້ມຕົ້ນຮຽນຮູ້ນໍາເພິ່ນໄປນໍາຮຽນເຮັດນໍາເພິ່ນ ເຊິ່ງງານທໍາອິດທີ່ຂະນ້ອຍໄດ້ຈັດເອ້ກໍແມ່ນງານລ້ຽງຂອງພີ່ນ້ອງຂະນ້ອຍເອງ, ຕໍ່ມາກໍຝຶກຊ້ອມໄປເລື້ອຍໆ ເລື້ອຍໆ ເພື່ອເກັບກ່ຽວປະສົບການ, ເຊິ່ງຂະນ້ອຍເລີ້ມຕົ້ນດ້ວຍການຮັບຈັດໃຫ້ໝູ່ເພື່ອ ຄົນຮູ້ຈັກ, ແລ້ວຫຼາຍຄົນກໍຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາຫາຂະນ້ອຍ ເພື່ອໄປຈັດ Backdrop ໃຫ້ກັບເຂົ້າເຈົ້າ.”
ການເຮັດທຸລະກິດແບບນີ້ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄົນງານຫຼາຍ ພຽງແຕ່ 2-3 ຄົນກໍພຽງພໍ, ແຕ່ຖ້າເຮົາເອງຈະຮັບຈັດງານໃຫຍ່ໆ ກໍຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີພະນັກງານຊ່ອຍໄວ້ຫຼາຍຄົນຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ເນື່ອງຈາກຮູບແບບການຮັບເໝົາຕົກແຕ່ງທີ່ເປັນລັກສະນະແບບສາກຫຼັງ ທີ່ເນັ້ນໝາກປູມເປົ້າ, ສະນັ້ນ ເວລາທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການກະກຽມໃນງານແຕ່ລະຄັ້ງກໍຈະສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ປະມານ 2-3 ຊົ່ວໂມງ, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ລວມທັງການຂົນເຄື່ອງຂອງໄປ-ມາ ໃນສະຖານທີ່.
ຮູບແບບ ແລະສີສັນຂອງສາກຫຼັງ ຫຼື Backdrop ດັ່ງກ່າວ, ທາງຜູ້ຮັບງານຕ້ອງໄດ້ປະສານກັບເຈົ້າຂອງງານເຖິງຄວາມຕ້ອງການ, ແລະສີສັນ ກ່ອນມື້ງານຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງອາທິດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຈັດຕຽມເຄື່ອງຂອງທຸກຢ່າງໄດ້ທັນເວລາ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໄດ້.
ລາຄາໃນການຮັບເໝົາແຕ່ລະຄັ້ງ ກໍ່ຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມ ຍາກ-ງ່າຍ, ນ້ອຍ-ໃຫຍ່ ຂອງສາກຫຼັງ ແລະສິ່ງທີ່ປະກອບເຂົ້າໄປໃນການຈັດເອ້, ແລ້ວແຕ່ຄວາມຕົກລົງເຫັນດີ ລະຫວ່າງຜູ້ຮັບເໝົາຈັດງານ ແລະເຈົ້າຂອງງານ. ແຕ່ສໍາລັບອາເລັກຊິສ ຍ້ອນວ່ານາງຍັງເປັນຜູ້ປະກອບການມືໃໝ່ ແລະຍັງຕ້ອງການເກັບກ່ຽວປະສົບການຫຼາຍໆດ້ານ ນາງຈຶ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຮັບເໝົາໃນແຕ່ລະຄັ້ງຢູ່ທີ່ 200-300 ໂດລາ, ເຊິ່ງນາງເອງກໍໄດ້ບອກຕື່ມວ່າ ອາດຈະມີການປັບເພີ້ມລາຄາຂຶ້ນອີກຈັກໜ້ອຍ ເພາະເຄື່ອງຂອງທຸກຢ່າງແມ່ນມີລາຄາແພງຂຶ້ນ.
ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ໃນອາທິດນຶ່ງ ນາງມີງານທີ່ຈະຕ້ອງອອກໄປຈັດຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມງານ, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ທ້າຍອາທິດ. ແຕ່ວ່າ ຊ່ວງມີລູກຄ້າຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາຫຼາຍທີ່ສຸດຈະເປັນຊ່ວງເດືອນພຶດສະພາຂອງປີ ເພາະເປັນໄລຍະທີ່ຫຼາຍໆຄົນຈົບໂຮງຮຽນ ແລະກໍຕ້ອງການຈັດງານລ້ຽງໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ. ສະນັ້ນ ຊ່ວງເວລານີ້ ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນເວລາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະເໝາະສົມ.
ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ສຽງຕອບຮັບແມ່ນດີຫຼາຍ ດີທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງຂະນ້ອຍສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເດືອນພຶດສະພາ ເປັນເດືອນທີ່ຂະນ້ອຍງານຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະຈະມີງານລ້ຽງຈົບໂຮງຮຽນ, ງານດອງ, ງານວັນເກີດ ແລະອື່ນໆ...ມັນໄປໄດ້ດີຫຼາຍ ຂະນ້ອຍບໍ່ເຄີຍຄິດເລີຍວ່າຕົນເອງຈະມີງານຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາໄວປານນີ້ ແລະຂະນ້ອຍຮູ້ສຶກພູມໃຈ ແລະປະທັບໃຈໃນທຸກໆຢ່າງຫຼາຍ. ອີກຢ່າງ ຕອນນີ້ຂະນ້ອຍກໍຍັງເປັນຜູ້ປະກອບການມືໃໝ່ຢູ່ ຂະນ້ອຍຍັງຄົງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການປັບລາຄາກ່ຽວກັບເຄື່ອງຂອງທີ່ຂະນ້ອຍນໍາເຂົ້າມາໃຊ້ຢູ່. ຈັງໃດຂະນ້ຍກໍຍັງຄິດວ່າ ຕົນເອງໄດ້ກໍາໄລຫຼາຍໃນການລົງທຶນແບບນີ້, ເພາະວ່າ ເຄື່ອງຂອງທຸກຢ່າງທີ່ຂະນ້ອຍນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນທຸລະກິດແຕ່ລະຄັ້ງ ກໍຍັງນໍາກັບມາໃຊ້ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ຂະນ້ອຍຍັງຊື້ເຄື່ອງໃໝ່ໆເຂົ້າມາຕື່ມ ຍັງຕ້ອງສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ລູກຄ້າ ເພາະຢູ່ທີ່ນີ້ ມີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍ, ດັ່ງນັ້ນ ຂະນ້ອຍຈະຕ້ອງສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ສະເໜີແນວໃໝ່ໆໃຫ້ກັບລູກຄ້າຢູ່ສະເໝີ.”
ການໂຄສະນາ, ສິ່ງນີ້ກໍສໍາຄັນ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ກໍບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການການໂຄສະນາແບບເຕັມຮູບແບບ ເພາະສິ່ງທີ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດດ້ານນີ້ຕ້ອງສຸມໃສ່ກໍຄື ພະຍາຍາມສ້າງໃຫ້ລູກຄ້າປະທັບໃຈໃນການຈັດງານໃຫ້ອອກມາໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພາະວ່າ ລູກຄ້າ ຈະເປັນຜູ້ປະຊາສໍາພັນໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂອງເຮົາເອງ, ພ້ອມນັ້ນ ເມື່ອແຂກຄົນອື່ນໆທີ່ມາໃນງານເຫັນ ແລະສົນໃຈ ກໍສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ໂດຍກົງອີກດ້ວຍ.
ສໍາລັບຈຸດດີໃນການປະກອບອາຊີບນີ້ ກໍຄື ມັນເປັນງານແບບລັກສະນະຂອງກິດຈະກໍາ, ການສ້າງແນວຄິດໃໝ່ໆ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດເກັບກ່ຽວຄວາມຮູ້ເລັກໆນ້ອຍໆ ເພື່ອຈະສ້າງງານໃໝ່ໆອອກມາໃນຕໍ່ໜ້າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງເປັນພື້ນຖານທີ່ດີໃນແຜນການຕໍ່ໜ້າ ທີ່ຜູ້ປະກອບການຈະຮັບເໝົາງານໃຫຍ່ໆອອກມາໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າອີກດ້ວຍ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ນອກຈາກຈະຮັບຈັດສາກຫຼັງແລ້ວ ອາເລັກຊິສເອງ ກໍຍັງໄດ້ຈັດໂຕະອາຫານ ແບບ cocktail ຂຶ້ນມາໃນງານອີກດ້ວຍ.
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