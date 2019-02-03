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ເສດ​ຖະ​ກິດ ທີ່​ຊັກ​ຊ້າ​ລົງ ຂອງ​ຈີນ ພາ​ໃຫ້​ເກີດ ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ໃນ​ໂອ​ກາດ ວັນ​ປີ​ໃໝ່

Slowing Economy Hangs Over Chinese New Year Holiday
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Slowing Economy Hangs Over Chinese New Year Holiday

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ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ຊັກ​ຊ້າ​ລົງແລະ​ການ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ການ​ປົດ​ຄົນ​ງານ​ອອກຈາກວຽກແມ່ນ​ເພີ້ມ​ໃສ່​ຄວາມ​ບໍ່​ແນ່ນອນ ສຳ​ລັບ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ພວມ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຄືນ​ບ້ານ ​ສະ​ຫຼອງ​ກຸດ​ຈີນຫຼື​ວັນ​ຂຶ້ນ​ປີ​ໃໝ່. ຄົນງານ​ບາງ​ຄົນ​ຖືກເຕືອນ ​ເຖິງ​ການ​ທີ່ຈະ​ເກີດ​ພາ​ວະຫຍຸ້ງ​ຍາກ ແລະ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ການຢູ່​ລອດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ ຈີນ​ເຕີບ​ໂຕ​ຊ້າ​ລົງ. ​ເລື້ອງທັງ​ໝົດ​ນີ້ເກີດ​ຂຶ້ນໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກັບ​ຈີນພ​ວມ​ປາ​ກົດ​ຂຶ້ນມາ​ໃຫ້​ເຫັນ ​ຢູ່​ທາງ​ດ້ານ​ຫຼັງ. Bill Ide ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຈາກ​ປັກ​ກິ່ງ ຊຶ່ງ​ໄພ​ສານ ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ ລາຍ​ລະ​ອຽດ ມາສະເໜີ ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ ເສດ​ຖະ​ກິດ ທີ່​ຊັກ​ຊ້າ​ລົງ ສ້າງ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ໃຈ ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ຄົນ ໃນ​ໂອ​ກາດ ວັນ​ກຸດ​ຈີນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ໃນ​ປີ 2018 ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຈີນເຕີບ​ໂຕ ໃນ​ອັດ​ຕາ​ທີ່​ຊ້າ​ທີ່​ສຸດ ໃນ​ຮອບ 28 ປີ ແລະ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ຂະ​ນະ​ທີ່​ຫຼາຍໆ​ລ້ານ​ຄົນ ພວມ​ເດີນ​ທາງ​ ກັບ​ຄືນ​ບ້ານ ​ເພື່ອໄປ​ພັກ​ຜ່ອນ ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍໆ​ມື້ນັ້ນ ເລື້ອງວຽກ​ການ ເສດ​ຖ​ະ​ກິດ ແລະ​ລາ​ຄາສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ແພງ​ຂຶ້ນ ແມ່ນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ຫຼາຍໆ​ຄົນ.

ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພວກ​ຜູ້ຄົນ ທີ່​ວີ​ໂອ​ເອ ໂອ້​ລົມ​ນຳ ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຢູ່​ວ່າ ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ຈະ​ດີ​ຂຶ້ນ ແຕ່​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ກະ​ວົນ​ກະ​ວາຍ​ໃຈ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

ທ້າວ​ຫລິວ ຊູ ຫາ​ກໍເລີ້ມເປີດ ​ບໍ​ລິ​ສັດດົນ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ຊຶ່ງ​ລາວ​ເວົ້າ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ຫຼາຍທີ່​ລາວ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້ ມີ​ແຕ່​ປັບ​ໂຕ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ທ້າວ​ຫລິວ ຊູ ກ່າວ​ວ່າ “​ທຸກ​ຄົນ​ສາ​ມາດມອງ​ເຫັນ​ໄດ້​ວ່າ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ. ທຸ​ລະ​ກິດ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ທີ່​ອາ​ໄສ​ເງິນ​ ແລະ​ພວກ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ລະ​ມັດລະ​ວັງ​ຫຼາຍ ​ໃນ​ເວ​ລານີ້. ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຕັດເງິນ​ທຶນ​ໃນ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ ​ຕັດເງິນ ທຶນ​ໃນ​ການ​ຈ້າງ​ພະ​ນັກ​ງານ ແລະ​ເຊົ່າ​ສະ​ຖານ​ທີ່.”

ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ຈີນ ພວມ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ແຊ​ລ​ຟີ ໃກ້​ກັບ​ຕົ້ນ​ໄມ້ ທີ່​ເອ້​ປະ​ດັບ ດ້ວຍພວງ​ມາ​ໄລ ເປັນ​ຮູບ​ໂຄມ​ໄຟ​ສີ​ແດງ ກ່ອນ​ໜ້າ​ວັນ​ສະ​ຫຼອງ ປີ​ໃໝ່​ກຸດ​ຈີນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 30 ມັງ​ກອນ 2019.
ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ຈີນ ພວມ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ແຊ​ລ​ຟີ ໃກ້​ກັບ​ຕົ້ນ​ໄມ້ ທີ່​ເອ້​ປະ​ດັບ ດ້ວຍພວງ​ມາ​ໄລ ເປັນ​ຮູບ​ໂຄມ​ໄຟ​ສີ​ແດງ ກ່ອນ​ໜ້າ​ວັນ​ສະ​ຫຼອງ ປີ​ໃໝ່​ກຸດ​ຈີນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 30 ມັງ​ກອນ 2019.

ສ່ວນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ ກໍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມເປັນ​ຫ່ວງ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ໂດຍ​ເອີ້ນ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ວ່າ​ຮ້າຍ​ແຮງ.

ພະ​ນັກ​ງານ​ຄົນ​ນີ້​ເວົ້າ​ວ່າ “ສະ​ພາບ​ການ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ ສຳ​ລັບ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ອອນ​ລາຍ​ນ໌​ແລ້ວ ແມ່ນ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ດີ. ນອກ​ຈາກ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ແລ້ວ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ພວມຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ຫລຸດ​ຖອຍ ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໃຫຍ່ໆ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດຫຼາຍໆ​ບໍ​ລິ​ສັດ ກຳລັງ​ຫຼຸດ​ການ​ປ​ະ​ຕິບັດ​ງານ​ຂອງ​ຕົນ​ລົງ.”

ແລະ​ກໍ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທາງ​ອິນ​ເຕ​ແນັດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຄອບ​ຄົວ​ຕ່າງໆ​ກໍ​ພາ​ກັນ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ເຖິງ​ຜົນ​ກະ​ທົບເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

ແມ່​ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງກ່າວ​ວ່າ “ພວມ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກັນ​ຢູ່. ສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ແມ່ນ​ມີ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັນ​ຫຼາຍ. ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ຂ້ອຍ ລົມ​ກັບ​ຂ້ອຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຫຼາຍໆ​ເລື້ອງ ແລະຂ້ອຍ​ກໍ​ສາ​ມາດມອງ​ເຫັນໄດ້​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ຫຼາຍ​ສ່ຳ​ໃດ​ສຳ​ລັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ​ໃນ​ປີນີ້​ກໍ​ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ.”

ສ່ວນອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ ກໍ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ວ່າ “ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ຮູ້​ສຶກ​ໄດ້​ວ່າ ລາ​ຄາສິນ​ຄ້າ​ກຳ​ລັງ​ຄ່ອຍໆ​ຂຶ້ນ ແລະ​ກໍ​ສູງກວ່າ​ແຕ່​ກ່ອນ. ລາຍ​ຈາຍ​ກໍ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ນຳ​ເຊັ່ນກັນ.”

​ຜູ້​ຄົນ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ຮູບ​ຫົວ​ໝູ ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ທີ່​ມີ​ການ​ເອ້​ປະ​ດັບ ກ່ອນ​ໜ້າ​ການ​ສະ​ຫຼອງ ປີ​ໃໝ່​ກຸດ​ຈີນ ທີ່​ສວນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຊຽງ​ໄຮ້ ວັນ​ທີ 31 ມັງ​ກອນ 2019.
​ຜູ້​ຄົນ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ຮູບ​ຫົວ​ໝູ ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ທີ່​ມີ​ການ​ເອ້​ປະ​ດັບ ກ່ອນ​ໜ້າ​ການ​ສະ​ຫຼອງ ປີ​ໃໝ່​ກຸດ​ຈີນ ທີ່​ສວນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຊຽງ​ໄຮ້ ວັນ​ທີ 31 ມັງ​ກອນ 2019.

ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດກັບ​ຈີນ ແມ່ນ​ເພີ້ມ​ຄວາມກົດ​ດັນ​ຕໍ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ ໂດຍ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ບາງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍ້າຍ​ໄປ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະເທດ. ໃນ​ຫົວ​ເມືອງ​ໃຫຍ່ໆ ເຊັ່ນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ປັກ​ກິ່ງນັ້ນ ການ​ຜ​ະ​ລິດ​ໄດ້​ຍ້າຍຈາກ​ເຂດ​ໃຈ​ກາງ​ເມືອງ ໄປ​ສູ່​ເຂດ​ຊານ​ເມືອງ​ທີ່​ຢູ່​ອ້ອມ​ແອ້ມ ແຕ່ນັ້ນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດໃຫ້​ຕົ້ນ​ທຶນ​ຕ່ຳ​ລົງຫຼື​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ໂອ​ກາດ​ສຳ​ລັບ​ທຸກໆ​ຄົນແຕ່​ຢ່າງໃດ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ຄົນ​ງານ​ຜູ້​ນຶ່ງ ຊຶ່ງ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ:

“ມີ​ການຕັດ​ລົງ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ສູງ​ຢູ່ ສຳ​ລັບ​ພວກ​ຄົນ​ງານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມສາ​ມາດ​ສູງ. ສຳ​ລັບ​ພວກ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຕ່ຳ ມັນ​ເປັນ​ການ​ຢູ່​ລອດ​ສຳ​ລັບ​ພວກທີ່​ປັບ​ໂຕ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ໄດ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ.”

ສ່ວນ​ທ້າ​ວ ຫລິວ ຢີ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຜູ້​ຈັດ​ການ ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ພາບການ​ຕໍ່​ໜ້າ ແມ່ນ​ຍັງ​ດີ​ຢູ່ ສຳ​ລັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່ກ້າວ​ໜ້າ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ແຕ່​ກໍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດວ່າ ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ລົງ​ຂອງ​ເສດ​ຖ​ະ​ກິດ ກຳ​ລັງ​ບັງັບ​ໃຫ້​ຫຼາຍໆ​ບໍ​ລິ​ສັດທົບ​ທວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ທ້າວ​ຫລິວ ຢີ ກ່າວຕື່ມ​ວ່າ.

“ຫຼາຍໆ​ບໍ​ລິ​ສັດ ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ສະ​ພາບເງິນແລະຊັບ​ສິນ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ເປັນ​ເງິນ​ໄດ້ ແບບ​ບໍ່​ຄ່ອງ​ຕົວ​ປານ​ໃດ ແລະ​ນັ້ນ​ໄດ້​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະກິດແລະ​ເລື້ອງ​ກຳ​ໄລ.”

ທ້າວ​ຫລິວກ່າວ​ວ່າ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ປີ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕິດ​ໜີ້​ຕິດ​ສິນ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ແລະການ​ຜ​ະ​ລິດ​ເກີນ​ຄວາມຕ້ອງ​ການ​ແລ້ວ ການ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດທີ່ຊັກ​ຊ້າ​ລົງ ອາດ​ຈະ​ຊ່ວຍໃຫ້ບາງ​ບໍ​ລິ​ສັດມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ໃນ​ການປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ຕົວ​ຈິງໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ.

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