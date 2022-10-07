ກອງທັບເກົາຫລີໃຕ້ ແລະສະຫະລັດໄດ້ເລີ້ມການຊ້ອມທາງທະເລຮ່ວມກັນໂດຍມີກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນຂອງສະຫະລັດເຂົ້າຮ່ວມ ໃນວັນສຸກວານມື້ນີ້, ອີງຕາມກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນໃນນຶ່ງມື້ ພາຍຫລັງທີ່ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ຮີບເຮັ່ງສົ່ງເຮືອບິນອາຍພົ່ນບິນຂຶ້ນໄປ ເພື່ອໂຕ້ຕອບຕໍ່ສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນຊ້ອມຖິ້ມລະເບີດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ສ໌ (Reuters).
ການຊ້ອມລົບທາງທະເລຈະດຳເນີນໄປຢູ່ເຂດໜ່ານນ້ຳ ນອກຝັ່ງທະເລຕາເວັນອອກຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນທີ 7-8 ຕຸລານີ້, ອີງຕາມຫົວໜ້າເສນາທິການຮ່ວມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້. ການຊ້ອມດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 2 ລູກ ລົງສູ່ທະເລ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະຕໍ່ມາກໍໄດ້ເອົາເຮືອບິນລົບ ບິນໄປໃກ້ໆກັບຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບເກົາຫຼີໃຕ້.
"ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການເກາະຜິດໃດໆຂອງເກົາຫຼີເຫນືອ ໂດຍຜ່ານການຊ້ອມ ລົບຮ່ວມ ... ກຸ່ມບຸກໂຈມຕີຂອງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ USS Ronald Reagan," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຫົວໜ້າເສນາທິການຮ່ວມຂອງເກົາຫລີໃຕ້.
ກຸ່ມກຳປັ່ນບຸກໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ ສາມຝ່າຍກັບກຳປັ່ນລົບຈາກຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫລີໃຕ້ ໃນອາທິດນີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນຈາກການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟໃນວັນອັງຄານມຜ່ານມາ ຊຶ່ງເກົາຫລີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຂ້າມເຂດແດນຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດອະວຸໂສ ຈາກຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫລີໃຕ້ ແລະສະຫະລັດໄດ້ ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບເຄື່ອນໄຫວຫລ້າສຸດໃນການຮຽກຮ້ອງໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ປະນາມການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫລີເຫນືອ ແລະເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າ ການ ຊ້ອມລົບ ທາງທະເລສາມຝ່າຍທີ່ຜ່ານມາໄດ້ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ເກົາຫລີເຫນືອ, ອີງຕາມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ການຊ້ອມຖິ້ມລະເບີດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນ ໂດຍທີ່ມີເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຂອງເກົາຫຼີເໜືອຢ່າງ ໜ້ອຍ 8 ລຳ ແລະ ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ 4 ລຳ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນ ໃຫ້ເກົາຫຼີໃຕ້ ນຳໃຊ້ເຮືອບິນລົບ 30 ລຳ. ເຮືອບິນລົບໄດ້ບິນເລັງໄປສຸມໃສ່ ແຕ່ລະດ້ານຂອງຊາຍແດນ ທີ່ມີປ້ອມປ້ອງກັນຢ່າງໜາແໜ້ນ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຕິດກັນຫລາຍລູກຂອງພຽງຢາງ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ປະນາມສະຫະລັດທີ່ເອົາກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນໄປໄວ້ຢູ່ໃກ້ກັບແຫຼມເກົາຫຼີຄືນອີກ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ສະຖຽນລະພາບ ຂອງສະຖານະການ.