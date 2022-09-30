ກຳປັ່ນລົບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ສະຫະລັດ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ເລີ້ມການຊ້ອມລົບຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນດຳນ້ຳສາມຝ່າຍເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນຮອບຫ້າປີ ຫຼັງຈາກເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ທຳການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຮອບໃໝ່ໃນອາທິດນີ້ ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຊ້ອມລົບສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງກຳລັງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະສະຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ການຍິງລູກສອນໄຟຫ້າລູກຂອງເກົາຫຼີເໜືອເມື່ອໄວໆມານີ້ ຊຶ່ງເປັນການທົດລອງເທື່ອທຳອິດພາຍໃນໄລຍະເວລານຶ່ງເດືອນນັ້ນ ຍັງມີຂຶ້ນທັງກ່ອນແລະຫຼັງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີໃຕ້ຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະການຢືນຢັນຄືນອີກ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນໝາຍ “ທີ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ” ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພັນທະມິດໃນເຂດເອເຊຍແຫ່ງນີ້ຂອງຕົນ.
ການຝຶກຊ້ອມເປັນເວລານຶ່ງມື້ ຂອງສາມປະເທດ ຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງທາງດ້ານຕາເວັນອອກຂອງແຫຼມເກົາຫຼີແມ່ນໝາຍເຖິງເພື່ອຈະຮັບມືກັບການຊຸກຍູ້ຂອງເກົາຫຼີເໜືອທີ່ຈະສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຄວາມສາມາດໃນການຍິງລູກສອນໄຟຈາກກຳປັ່ນດຳນ້ຳ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບເຮືອເກົາຫຼີໃຕ້.
ເກົາຫຼີເໜືອພວມສ້າງກຳປັ່ນດຳນ້ຳທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຮວມທັງກຳປັ່ນດຳນ້ຳທີ່ແລ່ນດ້ວຍພະລັງງານນິວເຄລຍ ແລະພວມທົດລອງລະບົບລູກສອນໄຟທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶນ ທີ່ສາມາດຍິງຈາກກຳປັ່ນດຳນ້ຳ ໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້. ນັ້ນແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນຄຳເຕືອນສຳລັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີ່ເປັນຄູ່ປໍລະປັກ ຍ້ອນວ່າມັນເປັນການຍາກຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະກວດຫາລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟຈາກໃຕ້ທະເລ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍທີ່ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອພວມກະກຽມທີ່ຈະທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຈາກກຳປັ່ນດຳນ້ຳ.
ໃນການຝຶກຊ້ອມໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ແມ່ນມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນພະລັງງານນິວເຄລຍໂຣໂນລ ຣິແກນ (USS Ronald Reagan) ຕະຫຼອດທັງກຳປັ່ນພິຄາດຂອງສະຫະລັດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບເຮືອ.