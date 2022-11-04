ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຈຳນວນນຶ່ງ ຂຶ້ນປະຕິບັດງານ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ລຸນຫຼັງກວດພົບວ່າ ເຮືອບິນລົບຂອງກອງທັບເກົາຫຼີເໜືອ 180 ລຳພວມເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່ເໜືອເຂດຊາຍແດນ ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ ໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນຕື່ມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ເສນາທິການຮ່ວມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການກວດພົບເຮືອບິນລົບຂອງເກົາຫຼີເໜືອຫຼາຍໆຄັ້ງທັງຢູ່ທັງເທິງບົກ ແລະນອກຊາຍຝັ່ງຂອງເກົາຫຼີເໜືອປະມານ 4 ຊົ່ວໂມງ ເລີ້ມຈາກເວລາ 11:00 ຕອນເຊົ້າ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຈໍານວນ 80 ລໍາບິນຂຶ້ນໄປປະຕິບັດງານໃນທັນທີ, ເຊິ່ງລວມມີເຮືອບິນລົບທີ່ເຣດ້າຈັບບໍ່ໄດ້ F-35A ນໍາອີກດ້ວຍ.
ໃນເດືອນແລ້ວ, ເກົາຫຼີເໜືອຍັງໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນລົບປະມານ 10 ລໍາອອກມາບິນຢູ່ໃກ້ໆບໍລິເວນຊາຍແດນ ເຊິ່ງພວກມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີປະຕິບັດການຮັບມືໃນທັນທີທັນໃດ ຈາກກອງທັບອາກາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ໃນເທື່ອນີ້, ນອກຈາກໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຮືອ ບິນລົບອາຍພົ່ນ ບິນຂຶ້ນປະຕິບັດງານແລ້ວ, ເຮືອບິນລົບຂອງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ປະມານ 280 ລໍາ ຍັງໄດ້ດໍາເນີນການຝຶກຊ້ອມທາງອາກາດຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນໍາອີກດ້ວຍ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້, ເກົາຫຼີໃຕ້ປະກາດວ່າ ການຊ້ອມລົບທີ່ຊື່ວ່າ Vigilant Storm ອາດຈະດໍາເນີນໄປຮອດວັນເສົາ ໂດຍຊ້າກວ່າແຜນທີ່ວາງໄວ້ແຕ່ທໍາອິດ 1 ມື້, ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການທ້າທາຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ວັນພຸດທີ່ຜ່ານ, ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ດໍາເນີນການຍິງລູກສອນໄຟໄປແລ້ວ 30 ລູກ, ລວມທັງບາງລູກທີ່ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດການເຕືອນໄພ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທາງອາກາດ, ແລະມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ໄປຢູ່ບ່ອນລີ້ໄພ ທັງໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ພຽງຄືນດຽວ, ເກົາຫຼີເໜືອຍັງໄດ້ຍິງປືນໃຫຍ່ອີກ 80 ລູກເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນຊາຍແດນທາງທະເລ ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງທະເລກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການທູດຫຼາຍໆຄົນບອກ VOA ວ່າ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈະເປີດການປະຊຸມໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງປະເທດຕ່າງໆ ຮວມທັງສະຫະລັດ.
ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຈະເພີ້ມການເອົາທ່າທີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການຮັບມືຕໍ່ການຍິງທົດລອງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.