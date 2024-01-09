ໜ່ວຍງານສອດແນມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມຮາມາສ ໄດ້ໃຊ້ອາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຕໍ່ສູ້ກັບອິສຣາແອລ

ໜ່ວຍງານສອດແນມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຢືນຢັນໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ກຸ່ມ ຫົວຮຸນແຮງປາແລັສໄຕນ໌ ຮາມາສ ໄດ້ໃຊ້ອາວຸດທີ່ຜະລິດໂດຍເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງກັບອິສຣາແອລ, ທ່າມກາງລາຍງານກ່ຽວກັບຮູບຖ່າຍໃໝ່ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນອາວຸດ ທີ່ສະລັກດ້ວຍຕົວອັກສອນເກົາຫຼີ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາໃນຄວາມຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ.
ໜ່ວຍງານສືບລັບແຫ່ງຊາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຫຼື NIS ໄດ້ຢືນຢັນ ເພື່ອເປັນການຕອບ ຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງວີໂອເອ ພະແນກພາສາເກົາຫຼີ ທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບຖ່າຍໃໝ່ ຂອງປືນຍິງລູກຈະຫຼວດ F-7 ຫຼື RPG ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ມີຕົວອັກສອນເກົາຫຼີສະລັກໄວ້ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍກຸ່ມຮາມາສ, ອົງການຂ່າວ ຢອນຮັບ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ.
ໜ່ວຍງານ NIS ກ່າວວ່າ "ການປະເມີນຂອງຕົນ ແມ່ນຄືກັນກັບບົດລາຍງານຂອງວີໂອເອ" ແລະວ່າຕົນກຳລັງ "ລວບລວມ ແລະ ເກັບກຳ" ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຈຳນວນ ແລະ ເວລາທີ່ອາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ກຸ່ມຮາມາສ.
ໜ່ວຍງານ NIS ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນການຕໍ່ໄປ, "ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນີ້ ແມ່ນເປັນເລື້ອງຍາກ ທີ່ຈະສະໜອງຫຼັກຖານດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກຄວາມຈຳເປັນໃນການປົກປ້ອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະໃນການພິຈາລະນາຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການທູດ."
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