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​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ກຽມ​ພ້ອມສຳ​ລັບ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ຕໍ່​ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ຂອງ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຫຼັງ​ຈາກ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ ລະ​ຫວ່າງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ແລະ ຮາ​ມາ​ສ

  • ວີໂອເອ
ທະ​ຫານ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ຢືນ​ຍາມ​ໃນ​ປ້ອມ​ຢູ່​ສາ​ລາ ອິມ​ຈິນ​ກັກ, ເມືອງ ປ​ຈູ, ເກົາຫຼີ​ໃຕ້, ໃກ້​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, 14 ຕຸ​ລາ 2022.

ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ ແມ່ນ​ໄດ້​ລະ​ວັງ​ຕົວ​ເປັນ​ຢ່າງ​ສູງ, ໂດຍ​ການ​ປະ​ເມີນ​ວ່າ ​ວິກິດ​ການ​ທີ່​ກວ້າງ​ຂວາງ ​ໃນ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ​ອາດ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົ​ງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແນວ​ໃດ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່ບໍ່​ຄາດ​ຄິດ​ທີ່​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ຮາ​ມາ​ສ ຂອງ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ໄດ້​ກະ​ທຳຕໍ່​ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ.

ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ ໂຊ ແຕ-ຢອງ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ລະ​ຫວ່າງ ກຸ່ມ​ຮາ​ມາ​ສ ແລະ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ອາດ​ມີ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໝັ້ງ​ຄົງ​ຂອງ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ລາຍ​ງານ​ສັ້ນ ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ການ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູນ ຊຸກ ຢອ​ລ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ກຸ່ມ ຮາ​ມາ​ສ ຕໍ່ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ໃນ 50 ປີ​ນັ້ນ, ປາ​ກົດ​ວ່າ​ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໄປ​ສູ່​ສົງ​ຄາມ​ເຕັມ​ອັດ​ຕາ​ໃນ​ວັນ​ທີ​ສາມ​ຂອງ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ນັ້ນ.

ກອ​ງ​ທັບອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໄດ້​ຮ້ອງ​ທະ​ຫານກອງ​ໜຸນ 300,000 ຄົນເຂົ້າ​ປະ​ຈຳ​ການໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໂຈມ​ຕີ​ເຕັມ​ອັດ​ຕາ ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່ບໍ່​ຄາດ​ຄິດ​ຈາກ​ພື້ນ​ດິນ, ອາ​ກາດ ແລະ ທະ​ເລ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ຮາ​ມາ​ສ.

ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຍັງ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ປິດ​ກັ້ນ​ເຂດ​ກາ​ຊາ ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ຢ່າງສິ້ນ​ເຊີງ.

ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ໄດ້​ກ່າວ​ປະ​ນ​າມ​ກຸ່ມ ຮາ​ມາ​ສ ສຳ​ລັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຕໍ່ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ແລະ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ຕໍ່​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ບາດ​ເຈັບ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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