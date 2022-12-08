ນ້ອງສາວຂອງຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງອີຮ່ານ ປະນາມຕໍ່ການປາບປາມພວກປະທ້ວງຢູ່ໃນອີຣ່ານ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສັ່ງກຳລັງພິທັກປະຕິບັດເລີກປະຕິບັດການ ອີງຕາມຈົດໝາຍທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ ໂດຍລູກຊາຍຂອງນາງ ຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ.
ໃນຈົດໝາຍທີ່ລົງວັນທີເດືອນທັນວາປີ 2022 ນາງບາດຣີ ຮອສເຊນນີ ຄາເມນີ ທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອີຣ່ານ ໄດ້ອອກມາຕ້ອງຕິຄະນະຈັດຕັ້ງພວກນັກບວດຂອງສາທາລະນະລັດອິສລາມ ນັບແຕ່ມື້ກໍ່ຕັ້ງມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ.
ນາງໄດ້ຂຽນລົງໃນຈົດໝາຍ ທີ່ລູກຊາຍຂອງນາງ ທ້າວມັກມຸດ ໂມຣາດຄານີ ໄດ້ແບ່ງປັນຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ເໝາະສົມໃນເວລານີ້ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະກາດວ່າ ຂ້ອຍຄັດຄ້ານຕໍ່ການກະທຳຂອງອ້າຍຂ້າພະເຈົ້າ ແລະຂໍສະແດງຄວາມເຫັນກອົກເຫັນໃຈກັບພວກຜູ້ເປັນແມ່ທີ່ໄວ້ທຸກໃຫ້ແກ່ອາຊຍາກຳຂອງສາທາລະນະລັດອິສລາມ ນັບແຕ່ສະໄມໂຄເມນີມາຈົນຮອດຍຸກປັດຈຸບັນ ຂອງຄາລີບຜະເດັດການອາລີ ຄາເມນີ.”
“ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຄຳເວົ້າຂອງແມ່ຂ້ອຍ ຈະທັບມ້າງຄວາມງຽບສະຫງົບຂອງພວກນັກບວດ ທີ່ຄິດຄ້ານຕໍ່ສາທາລະນະລັດອິສລາມ” ທ້າວມາຣາດຄານີ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງ ໄດ້ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດພິເສດກັບວີໂອເອ ພະແນກພາສາເປີເຊຍ ເມື່ອວັນທີ 7 ທັນວາຜ່ານມານີ້.
ໃນຈົດໝາຍນັ້ນ ນາງບາດຣີ ຄາເມນີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມ “ພາກັນວາງອາວຸດ” ແລະ “ເຂົ້າຮ່ວມກັບປະຊາຊົນກ່ອນທີ່ມັນຈະຊ້າເກີນໄປ.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ພວກນັກສຶກສາປະທ້ວງພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງໃນທົ່ວປະເທດອີຣ່ານ ໃນຄື້ນຟອງຂອງການກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບຂອງປະຊາຊົນທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການເສຍຊີວິດຂອງຍິງສາວຊາວເຄີດ ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ທີ່ຖືກຄຸມຂັງໂດຍຕຳຫຼວດສິນທຳຂອງປະເທດ.
ວີໂອເອ ພະແນກພາສາເປີເຊຍ ໄດ້ອ້າງລາຍງານຂ່າວທີ່ເວົ້າວ່າ ການປະທ້ວງໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆຢ່າງໜ້ອຍ 20 ແຫ່ງ ບ່ອນທີ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບແລະຕຳຫຼວດນອກເຄື່ອງແບບໄດ້ປະທະກັບພວກນັກສຶກສາ.
ກຳລັງລັດຖະບານໃນເມືອງມາຊາດ (Mashhad) ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີພວກນັກສຶກສາດ້ວຍ “ໄມ້ຄ້ອນແລະປືນໃຊ້ໄຟຟ້າຊັອດ.”