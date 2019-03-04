ໄປພ້ອມໆກັບການເຈລະຈາການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນທີ່ຍັງດຳເນີນໄປຢູ່
ແລະຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ໃນສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງຈີນ ທາງດ້ານ
ເທັກໂນໂລຈີນັ້ນ, Silicon Valley ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນສະພາບລະຫວ່າງກາງຂອງສອງ
ປະເທດມະຫາອຳນາດ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດ ຈາກ Michelle Quinn
ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພວກເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ ຜົນກະທົບຂອງທ່ານທຣຳ: ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງການກວດສອບ
ຢ່າງເຄັ່ງຄັດຂອງລັດຖະບານຕໍ່ການລົງທຶນຂອງຈີນໃນ Silicon Valley ໝາຍຄວາມ
ວ່າຂໍ້ຕົກລົງ ໃນບາງກໍລະນີບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ. ບາງກໍລະນີກໍແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການ
ພິຈາລະນາດ້ວຍຊ້ຳ. ພວກບໍລິສັດໃໝ່ທີ່ຫາກໍເລີ້ມຕົ້ນນັ້ນ ແມ່ນປະຕິເສດຕໍ່ການລົງ
ທຶນຂອງຈີນ.
ຫຼັງຈາກທີ່ຫຼາຍໆປີຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ Silicon Valley, ເມືອງຫຼວງ
ທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ
ຂອງປັກກິ່ງແລະວໍຊີງຕັນ ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງການປະດິດຄິດສ້າງເທັກໂນໂລຈີ
ດ້ານສື່ສານລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ Michael Wessel ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກຄະນະກຳມາທິການດ້ານເສດຖະກິດແລະ
ກວດກາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງສະຫະລັດ ກັບຈີນ ກ່າວວ່າ “ຄວາມພະຍາຍາມ
ຂອງຈີນທາງດ້ານນະວັດຕະກຳໃໝ່ນີ້ ແມ່ນກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານແລະເລິກແລບຫຼາຍ.
ຈີນຕ້ອງການທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານນະວັດຕະກຳໃໝ່ນີ້ ແລະຈະເຮັດສຸດຄວາມ
ສາມາດຢ່າງຖືກຕ້ອງຊອບທຳແລະແບບຜິດກົດໝາຍ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ສຳເລັດ
ຕາມເປົ້າໝາຍ.”
ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ວິທີຕ່າງໆ ທັງຫຼາຍ ຊຶ່ງຮວມທັງການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອໃນ
ການລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ເພື່ອລັກຂະໂມຍຂໍ້ຄວາມລັບຂອງບໍລິສັດ, ບັງຄັບການໂອນເທັກ
ໂນໂລຈີໄປຍັງຮຸ້ນສ່ວນຊາວຈີນ, ແລະບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ
ແມ່ນໃຫ້ລາງວັນແກ່ການລັກຂະໂມຍຊັບສິນທາງປັນຍາດັ່ງທີ່ ນັກສັງເກດການກ່ຽວກັບ
ເອເຊຍ ໄດ້ຂຽນລົງກ່ຽວກັບທັດສະນະຂອງນັກວິຈານຈີນນັ້ນ.
ທ່ານ Parag Khanna ເຈົ້າຂອງປື້ມ "The Future Is Asian")) ກ່າວວ່າ“ຈີນ
ອອກມາຄົ້ນຫາວິທີທີ່ຈະຍຶດຄອງທັງໂລກ ໂດຍປັນຍາປະດິດ ຫຼື artificial
intelligence (AI)…ເທັກໂນໂລຈີຂອງຈີນ ແມ່ນເທົ່າກັບການສົ່ງອອກຂອງການ
ລັດທິຜະເດັດການ.”
ແຕ່ທ່ານກ່າວວ່າ Silicon Valley ແມ່ນຈະເສຍຫາຍໄປຫຼາຍຍິ່ງກວ່ານີ້ ຖ້າຫາກວ່າ
ສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກທີ່ຈະປະກອບການທາງດ້ານທຸລະກິດກັບພວກນັກ
ລົງທຶນແລະຫຼາຍໆບໍລິສັດຂອງຈີນ ທ່ານ Parag Khanna ກ່າວວ່າ “ການທີ່ບໍ່
ປະກອບທຸລະກິດກັບຈີນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນເລັກ
ນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຂົາຍັງຈະສັບປ່ຽນພວກເຮົາ ດ້ວຍຄູ່ພາຄີ ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະ
ພວກເຮົາຈະຖືກຕັດອອກຈາກຕະຫຼາດທັງໝົດເລີຍ.”
ລັດຖະບານສະຫະລັດຕ້ອງການສິ່ງກີດຂວາງອັນໃໝ່ຂຶ້ນມາ ຍ້ອນຕົນເຊື່ອວ່າ
ບາງເທັກໂນໂລຈີບາງຢ່າງທີ່ສືບລັບ ເຊັ່ນ AI ແລະ ພວກຫຸ່ນຍົນອື່ນໆ ແມ່ນສຳຄັນ
ສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງແຫ່ງຊາດ. ແຕ່ວ່າ ອຸດສາຫະກຳທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີ
ມອງເຫັນຄວາມສ່ຽງໃນຂໍ້ຈຳກັດຮັດແຄບອັນໃໝ່ນີ້.
ເຊີນຊົມ: Silicon Valley ງຸນງົງ ຕໍ່ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງວໍຊີງຕັນ ຕໍ່ຈີນ
ທ່ານ Tim Draper ຈາກ Venture Capitalist ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຄວນ
ຈະເປີດກ້ວາງແລະແບ່ງປັນກັນ. ທັງສອງປະເທດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍໂດຍທີ່ເປີດການເຈລະຈາຢູ່ທີ່ນັ້ນ…ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາຈະມີບັນຫາ
ຖ້າພວກເຮົາຈະຈັດຕັ້ງສິ່ງກີດຂວາງຂຶ້ນຊຶ່ງຈະບໍ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດຫຍັງໃຫ້ພວກ
ເຮົາເລີຍ. ”
ພວກບໍລິສັດຈີນທັງຫຼາຍພວມແຂ່ງຂັນທີ່ຈະສ້າງຕາໜ່າງການສື່ສານ 5 G ໃນທົ່ວໂລກ,
ຊຶ່ງທາງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ເປັນການສ່ຽງທີ່ຈະໃຫ້ໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງແກ່ປັກກິ່ງ
ໃນການສິ້ງຊອມເບິ່ງໃນດ້ານເອເລັກໂທຣນິກ.
ການເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເປັນການຍາກທີ່ຈະເຫັນວ່າສະຫະລັດ ກັບຈີນ
ຈະເຂົ້າໃຈກັນໄດ້.
Christian Brose, ຫົວໜ້າຂອງຍຸດທະສາດຈາກອຸດສາຫະກຳ Anduril ກ່າວວ່າ
“ເວລາມີການສົນທະນາກັນ ເມື່ອຝ່າຍດຽວ ມອງເຫັນວ່າຈີນ ເປັນການທ້າທາຍຕໍ່
ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ, ແລະອີກພວກນຶ່ງເຫັນວ່າ ເປັນໂອກາດຂອງທຸລະກິດ
ທີ່ເປັນບາດກ້າວໃໝ່, ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນພື້ນຖານ ທີ່ແຕກຫັກ ຂອງປະເພນີ ວັດທະນະທຳ
ແລະຄວາມຄາດຫວັງ ທີ່ຍາກທີ່ຈະລົງຮອຍກັນ, ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະເປັນ
ໄປບໍ່ໄດ້.”
ໃນຂະນະທີ່ວໍຊີງຕັນ ຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ສະຫະລັດ ຕ້ອງເປັນຜູ້ຊະນະ
ດ້ານເທັກໂນໂລຈີ, Silicon Valley ກໍເປັນຫ່ວງວ່າ ວັດທະນະທຳຂອງຕົນ ໃນການ
ເປີດກວ້າງການຕິດຕໍ່ສື່ສານຈະບໍ່ໄປບໍ່ມາທາງໃດ.
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